«Лига будущих чемпионов» берет старт

В гольф-клубе «Дмитров Гольф Резорт» 12 мая впервые пройдет первенство Московской области среди юниоров и школьных команд.

На чемпионскую «девятку» дмитровского поля вместе с 36 гольфистами в возрасте от 14 лет и младше, имеющими гандикап 54 и выше, выйдут воспитанники школьных гольф-секций Подмосковья. Все они станут первыми участниками новой «Лиги будущих чемпионов».

Благодаря шефству гольф-клубов над секциями в городских округах Московской области за четыре месяца этого года открыты девять гольф-секций в семи школах. Так «ПИРогово» ведет в Мытищах образовательные школы №6 и №19. Гольф-клуб «Дмитров» опекает гимназию Дмитрова. «Линкс» шефствует над школой в Рогачёве и школой №21 в Щелкове. «Целеево» курирует Деденевскую среднюю школу, а «Москоу Кантри Клаб» — Шаховскую школу №1 в Нахабине.

В первенстве Московской области по гольфу примут участие девять школьных команд. В каждой будет по пять игроков — четыре школьника и тренер. Команда должна пройти девять лунок. На каждой лунке в зачет идут результат играющего наставника и два лучших результата его подопечных. На лунке каждый участник может сделать не больше шести ударов.

dmitrov.golf

Если воспитанники школьных секций гольфа будут бороться как в командном, так и в личном зачетах, то гольфисты-юниоры — в личном зачете и за награды в номинациях «Лучший счет» и «Точный удар» среди мальчиков и девочек.

По итогам состязаний 12 мая определятся лучшие юниоры и школьные команды Московской области. Всех победителей и призеров ждут ценные призы от многочисленных партнеров соревнований — кубки, медали и денежные сертификаты на общую сумму более 200 тысяч рублей. Впервые денежные призы получат преподаватели секций по гольфу.

«Лигу будущих чемпионов» патронируют Федерация гольфа Московской области и Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. С 2023 года обе организации активно развивают гольф в школах среди учеников 2-6 классов. Разработана специальная программа по созданию 100 секций гольфа за пять лет в школах области.

Фото Global Look Press

Турнир откроют президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов и директор Областного центра дополнительного образования Юрий Макеев. Гости мероприятия смогут сделать свои первые удары на драйвинг-рейндже и паттинг-грине, узнать секреты свинга и поболеть за юных гольфистов.

Максим Шокун, вице-президент Федерации гольфа Московской области