Турнир по гольфу в Подмосковье. Ильдар Абдразаков, пленяющая природа и звон колоколов

Первый в истории турнир журнала «Гольф-клуб» прошел успешно.

3 августа в Пестово прошел первый в истории турнир журнала «Гольф-клуб». Ивент состоялся среди живописной природы на берегу Пестовского водохранилища, организовала его издательница и главный редактор журнала Мария Петрикова. В этом году медиа празднует годовщину существования — турнир состоялся как раз в честь дня рождения. Из спортивного мероприятия получился настоящий праздник.

О продолжительной истории пестовского гольф-клуба становится известно еще при заезде на его территорию. Рядом с парковкой расположена небольшая аллея чемпионов с табличками, на которых отображены имена гольфистов и даты их триумфов. Игровое поле создано архитекторами Дейвом Томасом и Полом Томасом и является одним из лучших в России — имеет право принимать международные соревнования уровня «мейджоров». Статусности «Пестово» явно придали и припаркованные автомобили — такая концентрация люксовых авто редко встречается на обычных дорогах.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Неудивительно, ведь среди гостей турнира присутствовало немало бизнесменов и селебрити. Вероятно, самый медийный — оперный певец Ильдар Абдразаков, 47-летний мужчина играет в гольф уже почти 20 лет. «Тот, кто попробует играть в гольф, тому это понравится», — рассказал певец «Известиям».

Многие участники отлично друг с другом знакомы. Весь день пролетел в атмосфере искренней дружбы: спортсмены много общались, смеялись прямо во время прохождения лунок и даже знакомились. Совершенно случайно на подмосковном турнире «Гольф-клуба» встретились два мужчины из Омска. «Наблюдал» за этим бюст русского философа Георгия Щедровицкого, расположенный поодаль от поля около здания гольф-клуба.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Всего в турнире приняли участие 125 человек — рекорд для клубных соревнований в России. Игра проходила в формате стейблфорд (система подсчета очков в соответствии с количеством совершенных ударов для каждой лунки) и связала как мастеровитых гольфистов, так и новичков. Для победы нужно было пройти все 18 лунок за минимальное количество ударов. Перед началом игры вся эта толпа сгущалась на паре тренировочных полян, раскидывая десятки мячей для гольфа по территории клуба. Однако с началом игры все они растаяли на огромной (200 га) площади «Пестово».

Территория гольф-клуба всячески настраивала на праздник. При входе в само здание маскоты-селфики жонглировали кеглями, внутри находилась брендированная фотозона, у всех участников можно было заметить неизменную улыбку. Ближе к игровым полям находился диджей, поддерживавший настроение известной музыкой.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнир стартовал в 11.00 — перед этим организатор Мария Петрикова выступила с приветственной речью. Издательница «Гольф-клуба» с восторгом поприветствовала всех собравшихся и высказала надежду, что турнир станет доброй ежегодной традицией. В следующий раз Петрикова хотела бы сделать его двухдневным. А за несколько минут до начала игры всех гольфистов пригласили на общую фотографию.

За пару мгновений шумная и праздничная территория гольф-клуба будто опустела. Участники разошлись и разъехались по 18 лункам, диджей выключил музыку, оставив стартовую позицию в поглощающей тишине. Вдруг ее разбавил колокольный звон — наверное, из храма Николая Чудотворца, находящегося неподалеку от «Пестово».

Гольф-клуб оживился только под вечер: церемония награждения перетекала в красочную вечернюю программу с общим ужином и выступлением кавер-группы. На этом празднование первого года жизни журнала «Гольф-клуб» плавно подошло к концу.