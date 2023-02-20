У американской гольфистки большая грудь. Ее не берут в профессионалы, но она зарабатывает миллионы

Грейс Чарис не играет в профессиональном туре, но известна по всему миру.

Еще два года назад мало кто знал американку Грейс Чарис даже в США. Симпатичная блондинка с детства увлекалась спортом, ходила в гимнастический зал, бассейн, но так и не могла определиться, что ей нравится больше всего.

Фото Соцсети

После учебы Грейс занялась дизайном, работала моделью, участвовала в телевизионных проектах и, конечно, как большинство девушек, активно занималась своими соцсетями. Тем более показать ей есть что.

Фото Соцсети

Конечно, блондинку заметили, но особого внимания на нее никто не обращал. Сколько таких на просторах интернета?! Ситуация изменилась два года назад, когда 25-летняя Грейс Чарис взяла в руки клюшку для гольфа и стала выкладывать фото и видео своей игры в Сеть.

Фото Соцсети

Получается у нее совсем недурно. Больших профессиональных успехов она пока не достигла, но количество подписчиков в соцсетях у американской гольфистки за два года выросло почти до трех миллионов.

Фото Соцсети

Вот что значит сделать правильный выбор и заняться олимпийским видом спорта!

Фото Соцсети

К сожалению для Грейс, американская ассоциация женского гольфа пока не приняла ее в свои ряды. В июле 2017 года LPGA ввела строгий дресс-код, ограничив глубокие вырезы, леггинсы и короткие юбки у гольфисток, чем сильно огорчила известную в США спортсменку Пейдж Рене Спиранак.

Пейдж Спиранак. Фото Соцсети Фото Соцсети

Впрочем, Чарис не расстраивается. Ей нравится гольф и популярность, которая приносит ей около полумиллиона долларов в год.

Фото Соцсети

Она забавляется игрой, выкладывая в Сеть популярные ролики, где отправляет в лунку вместо мяча различные предметы. Грейс с удовольствием приглашают организаторы коммерческих турниров по всему миру. Ее имя стало хорошей рекламой.

Фото Соцсети

Благодаря гольфу Грейс Чарис открыла линию одежды для игры, которая активно продается на ее сайте. На нем есть и другая услуга — возможность сыграть с гольфисткой тет-а-тет всего за сто тысяч долларов. Впрочем, с глазу на глаз не получится, предупреждает Грейс в условиях. Рядом будет находиться ее телохранитель и менеджер.

Фото Соцсети

Чарис не распространяется о своей личной жизни. Известно, что она выросла в набожной католической семье и пока не собирается замуж, сосредоточив все силы на своем любимом виде спорта. Не так давно у Грейс появилась своя фан-группа и в России. Вот какой она популяризатор гольфа!