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Сегодня, 20:05

Удары на миллион. Давид Нагиев забрал главный приз в Подмосковье

Антон Бабошин
Корреспондент
Победители чемпионата Московской области по гольфу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Чемпионат Московской области по гольфу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Давид Нагиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Призеры чемпионата Московской области по гольфу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Чемпионат Московской области по гольфу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александра Чекалина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Репортаж с чемпионата Московской области по гольфу.

Победителями открытого чемпионата Московской области по гольфу, завершившегося в пятницу на поле клуба «Агаларов гольф энд кантри», стали Давид Нагиев и Александра Чекалина, причем у девушек для определения победительницы потребовалась переигровка.

В российском гольфе сейчас самая жаркая пора — буквально через неделю после чемпионата России многие его участники вновь вышли на старт уже в рамках чемпионата Московской области. Это, пожалуй, главный из региональных турниров страны. Ведь Подмосковье — в лидерах и по числу полей для гольфа, и по количеству ведущих игроков, входящих в различные сборные. Также немаловажным обстоятельством является внушительный призовой фонд — так, победитель в абсолютном зачете получал миллион рублей. Поэтому областной чемпионат всегда проходит в интересной борьбе, и нынешний не стал исключением.

Чемпионат Московской области по гольфу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Никто не будет спорить, что мы увидели прекрасные соревнования с участием лучших спортсменов страны, — отметил уже на награждении первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич. — Это был потрясающий турнир, высокое напряжение, и я счастлив, что нашей федерации удалось в нынешнем году организовать такое событие. Конечно, сделать это нам бы не удалось без помощи клуба «Агаларов» — условия здесь созданы достойные «мейджора» PGA. По гринам, рафу, подходу к игрокам — по всему. Низкий за это поклон. Кто не видел трансляцию, обязательно пересмотрите, картинка просто потрясающая. Но главные люди здесь — наши гольфисты. В России прекрасные спортсмены, посмотрите, сколько молодых игроков показало отличные результаты. Поэтому у нашего гольфа хорошее будущее, примером тому Наталья Гусева, успешно выступающая в профессиональной серии LPGA.

Два непохожих дня

Никто не будет спорить с тем, что выиграть золото на уровне Московской области как минимум ничуть не легче, чем стать чемпионом России. Если не верите, спросите Егора Ерошенко. Он приехал на этот турнир в ранге сильнейшего в стране, только-только добыв титул, и считался одним из главных фаворитов. В первый день этот статус удалось подтвердить. Даже невзирая на погодные условия — погода решила порадовать гольфистов грозой, и почти весь стартовый раунд прошел под дождем. Но Ерошенко и чемпион России-2022 Давид Нагиев завершили 18 лунок, уложившись в «пар», и делили лидерство. На один удар от них отставали прошлогодний чемпион России Владимир Осипов и Максим Зданович.

Давид Нагиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во второй день Ерошенко, Нагиев и Зданович составили лидерский флайт на второй раунд вместе с лидировавшей в абсолютном зачете после первого раунда Александрой Чекалиной. Смешанный состав участников практикуется на чемпионатах Московской области уже не первый год. И претенденты шли по полю бок о бок, определяя сильнейшего, по сути, в очной борьбе. И почти никому не удалось избежать неудач.

Зданович получил «+3» уже на первых четырех лунках. Чекалина с шестой по девятую лунку выдала два «боги» и один «двойной боги». У Ерошенко же не задалось начало второй половины раунда — с 11-й по 13-ю лунки он выдал «+4» и в итоговой классификации не попал даже в топ-10. А единственным, кому во второй день удалось избежать срывов, стал Нагиев, прошедший поле с результатом на четыре удара меньше «пара».

Призеры чемпионата Московской области по гольфу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Не назвал бы эту победу легкой — хороший состав, основные соперники те же, что и на чемпионате России, — поделился впечатлениями Нагиев. — Но я действительно играл хорошо — отлично знаю это поле, мне здесь комфортно. Поэтому ощущения заметно лучше, чем неделю назад. Главное — выиграл, значит, могу быть собой доволен. Ставил целью здесь именно выиграть. Когда почувствовал, что первое место уже не упущу? Старался об этом особо не думать, но, наверное, когда я лидировал в четыре удара лунок за пять до конца, такое уже сложно отыграть. Относительно того, что играл бок о бок с главными конкурентами, — да, порой следишь за их результатами, но на самом деле всегда лучше фокусироваться на себе, собственной игре.

Такой подход также принес Давиду победу в абсолютном зачете и чек на миллион рублей. Здановича, получившего серебро, он в итоге опередил на пять ударов. Третье место за счет хорошей игры во второй день досталось Андрею Павлову.

Триллер на закуску

А главная интрига к концу дня разгорелась у девушек. Чекалина во второй половине раунда собрала эмоции в кулак и до последнего удара боролась за победу в женском зачете с Полиной Мариной. Та шла по полю чуть впереди и лидировала, но Александре удалось на финишном отрезке найти свою игру и «сесть на колесо» сопернице.

Чемпионат Московской области по гольфу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В итоге после 36 сыгранных лунок счет у двух девушек оказался одинаковым, и потребовалась довольно редкая для гольфа переигровка. Судьи отправили претенденток на 10-ю лунку, которую обе они до этого играли одинаково — «+1» в первый день и «пар» во второй. Но с третьей попытки Чекалина оформила «берди» и забрала титул. Марина вторая, бронза — у Алисы Молокановой.

— Начало второго дня выдалось сложным, — рассказала чемпионка. — Не буду скрывать, я не справилась со вчерашней погодой и заболела — нос заложило, голова была немного ватная. И пока я адаптировалась, совершила очень много простых ошибок. Но к концу раунда уже играла достаточно спокойно, по накатанной. Старалась сыграть вторую половину раунда надежно, без каких-то фантастических ударов. А с переигровкой получился настоящий триллер — вообще не ожидала, что с такой игрой удастся дотянуть до первого места. А когда подошли судьи и велели отправляться снова на 10-ю лунку, я сразу взбодрилась, встрепенулась — ведь за 14 лет в гольфе это у меня первый подобный случай. Поэтому появился живой интерес. Плюс переигровка была с Полиной Мариной, обожаю эту девчонку, она просто лучшая, очень достойная соперница. Так что я, честно говорю, напряглась, но выдала все, что накопила за сегодня, и сделала «берди». Сейчас уже чувства улеглись, понимаю, что все хорошо, кубок едет со мной домой. Год назад я стала второй, так что прогресс налицо.

Александра Чекалина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Реально было побиться за победу в абсолюте?

— Считаю, что да. Накануне я сыграла первый раунд за -1. Конечно, сложно соперничать с мальчиками — они сильнее, мощнее, у них совсем другой гольф. Но я верю, что если не в этом, то в следующем году или через год девушки дадут бой. Кстати, играть бок о бок с парнями очень интересно — смотришь и многое подмечаешь. У них совсем другое игровое мышление и чувство гольфа. Это безумно интересно.

Чемпионат Московской области ушел в историю, но ведущих гольфистов меньше чем через неделю ждет новое испытание — международные соревнования RGA Pestovo Cup c участием игроков из 10 стран мира.

Чемпионат Московской области

Мужчины. 1. Давид Нагиев — -4. 2. Максим Зданович — +1. 3. Андрей Павлов — +2.

Женщины. 1. Александра Чекалина — +3 (переигровка -1). 2. Полина Марина — +3 (0). 3. Алиса Молоканова — +5.

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