Удары на миллион. Давид Нагиев забрал главный приз в Подмосковье

Репортаж с чемпионата Московской области по гольфу.

Победителями открытого чемпионата Московской области по гольфу, завершившегося в пятницу на поле клуба «Агаларов гольф энд кантри», стали Давид Нагиев и Александра Чекалина, причем у девушек для определения победительницы потребовалась переигровка.

В российском гольфе сейчас самая жаркая пора — буквально через неделю после чемпионата России многие его участники вновь вышли на старт уже в рамках чемпионата Московской области. Это, пожалуй, главный из региональных турниров страны. Ведь Подмосковье — в лидерах и по числу полей для гольфа, и по количеству ведущих игроков, входящих в различные сборные. Также немаловажным обстоятельством является внушительный призовой фонд — так, победитель в абсолютном зачете получал миллион рублей. Поэтому областной чемпионат всегда проходит в интересной борьбе, и нынешний не стал исключением.

Чемпионат Московской области по гольфу. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Никто не будет спорить, что мы увидели прекрасные соревнования с участием лучших спортсменов страны, — отметил уже на награждении первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич. — Это был потрясающий турнир, высокое напряжение, и я счастлив, что нашей федерации удалось в нынешнем году организовать такое событие. Конечно, сделать это нам бы не удалось без помощи клуба «Агаларов» — условия здесь созданы достойные «мейджора» PGA. По гринам, рафу, подходу к игрокам — по всему. Низкий за это поклон. Кто не видел трансляцию, обязательно пересмотрите, картинка просто потрясающая. Но главные люди здесь — наши гольфисты. В России прекрасные спортсмены, посмотрите, сколько молодых игроков показало отличные результаты. Поэтому у нашего гольфа хорошее будущее, примером тому Наталья Гусева, успешно выступающая в профессиональной серии LPGA.

Два непохожих дня

Никто не будет спорить с тем, что выиграть золото на уровне Московской области как минимум ничуть не легче, чем стать чемпионом России. Если не верите, спросите Егора Ерошенко. Он приехал на этот турнир в ранге сильнейшего в стране, только-только добыв титул, и считался одним из главных фаворитов. В первый день этот статус удалось подтвердить. Даже невзирая на погодные условия — погода решила порадовать гольфистов грозой, и почти весь стартовый раунд прошел под дождем. Но Ерошенко и чемпион России-2022 Давид Нагиев завершили 18 лунок, уложившись в «пар», и делили лидерство. На один удар от них отставали прошлогодний чемпион России Владимир Осипов и Максим Зданович.

Давид Нагиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во второй день Ерошенко, Нагиев и Зданович составили лидерский флайт на второй раунд вместе с лидировавшей в абсолютном зачете после первого раунда Александрой Чекалиной. Смешанный состав участников практикуется на чемпионатах Московской области уже не первый год. И претенденты шли по полю бок о бок, определяя сильнейшего, по сути, в очной борьбе. И почти никому не удалось избежать неудач.

Зданович получил «+3» уже на первых четырех лунках. Чекалина с шестой по девятую лунку выдала два «боги» и один «двойной боги». У Ерошенко же не задалось начало второй половины раунда — с 11-й по 13-ю лунки он выдал «+4» и в итоговой классификации не попал даже в топ-10. А единственным, кому во второй день удалось избежать срывов, стал Нагиев, прошедший поле с результатом на четыре удара меньше «пара».

Призеры чемпионата Московской области по гольфу. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Не назвал бы эту победу легкой — хороший состав, основные соперники те же, что и на чемпионате России, — поделился впечатлениями Нагиев. — Но я действительно играл хорошо — отлично знаю это поле, мне здесь комфортно. Поэтому ощущения заметно лучше, чем неделю назад. Главное — выиграл, значит, могу быть собой доволен. Ставил целью здесь именно выиграть. Когда почувствовал, что первое место уже не упущу? Старался об этом особо не думать, но, наверное, когда я лидировал в четыре удара лунок за пять до конца, такое уже сложно отыграть. Относительно того, что играл бок о бок с главными конкурентами, — да, порой следишь за их результатами, но на самом деле всегда лучше фокусироваться на себе, собственной игре.

Такой подход также принес Давиду победу в абсолютном зачете и чек на миллион рублей. Здановича, получившего серебро, он в итоге опередил на пять ударов. Третье место за счет хорошей игры во второй день досталось Андрею Павлову.

Триллер на закуску

А главная интрига к концу дня разгорелась у девушек. Чекалина во второй половине раунда собрала эмоции в кулак и до последнего удара боролась за победу в женском зачете с Полиной Мариной. Та шла по полю чуть впереди и лидировала, но Александре удалось на финишном отрезке найти свою игру и «сесть на колесо» сопернице.

Чемпионат Московской области по гольфу. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В итоге после 36 сыгранных лунок счет у двух девушек оказался одинаковым, и потребовалась довольно редкая для гольфа переигровка. Судьи отправили претенденток на 10-ю лунку, которую обе они до этого играли одинаково — «+1» в первый день и «пар» во второй. Но с третьей попытки Чекалина оформила «берди» и забрала титул. Марина вторая, бронза — у Алисы Молокановой.

— Начало второго дня выдалось сложным, — рассказала чемпионка. — Не буду скрывать, я не справилась со вчерашней погодой и заболела — нос заложило, голова была немного ватная. И пока я адаптировалась, совершила очень много простых ошибок. Но к концу раунда уже играла достаточно спокойно, по накатанной. Старалась сыграть вторую половину раунда надежно, без каких-то фантастических ударов. А с переигровкой получился настоящий триллер — вообще не ожидала, что с такой игрой удастся дотянуть до первого места. А когда подошли судьи и велели отправляться снова на 10-ю лунку, я сразу взбодрилась, встрепенулась — ведь за 14 лет в гольфе это у меня первый подобный случай. Поэтому появился живой интерес. Плюс переигровка была с Полиной Мариной, обожаю эту девчонку, она просто лучшая, очень достойная соперница. Так что я, честно говорю, напряглась, но выдала все, что накопила за сегодня, и сделала «берди». Сейчас уже чувства улеглись, понимаю, что все хорошо, кубок едет со мной домой. Год назад я стала второй, так что прогресс налицо.

Александра Чекалина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Реально было побиться за победу в абсолюте?

— Считаю, что да. Накануне я сыграла первый раунд за -1. Конечно, сложно соперничать с мальчиками — они сильнее, мощнее, у них совсем другой гольф. Но я верю, что если не в этом, то в следующем году или через год девушки дадут бой. Кстати, играть бок о бок с парнями очень интересно — смотришь и многое подмечаешь. У них совсем другое игровое мышление и чувство гольфа. Это безумно интересно.

Чемпионат Московской области ушел в историю, но ведущих гольфистов меньше чем через неделю ждет новое испытание — международные соревнования RGA Pestovo Cup c участием игроков из 10 стран мира.

Чемпионат Московской области

Мужчины. 1. Давид Нагиев — -4. 2. Максим Зданович — +1. 3. Андрей Павлов — +2.

Женщины. 1. Александра Чекалина — +3 (переигровка -1). 2. Полина Марина — +3 (0). 3. Алиса Молоканова — +5.