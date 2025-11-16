Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном турнире по гольфу. Ее напутствовал сам Тайгер Вудс

Впервые соревновалась на профессиональном уровне.

Внучка президента США Дональда Трампа, 18-летняя Кай Трамп, заняла последнее место среди 108 участниц турнира LPGA Tour во Флориде. Это был ее дебют в профессиональном гольфе.

Сильно нервничала в первый день

Кай Мэдисон Трамп получила право выступить на турнире Анники Серенстам The ANNIKA по спонсорской квоте, поскольку занимает лишь 461-е место среди юниорок Национальной ассоциации гольфа.

Кай еще учится в школе и ранее участвовала только в любительских соревнованиях и юниорских турнирах во Флориде. Она уже подписала договор с университетом Майами, но пока ни разу не играла на студенческом уровне.

Приглашение внучки президента вызвало споры среди фанатов, однако большинство сошлось во мнении, что ее участие привлечет больше внимания к турниру и женскому гольфу в целом.

Первый день соревнований у дебютантки не задался. Трамп заняла последнее место с практически неотыгрываемым результатом +13. Несмотря на провал, она продолжила выступление и на второй день показала гораздо более уверенную игру. Так, если в четверг ей понадобилось пять лунок, чтобы сделать первый пар, то в пятницу получилось уже на первой лунке. За второй день Кай набрала всего +5.

«В первый день я действительно очень нервничала. Эти нервы меня и подвели. Сегодня я чувствовала себя спокойной и умиротворенной. Думаю, поэтому и сыграла лучше», — приводит слова Кай ESPN.

Кай Трамп. Фото Global Look Press

Трамп и Тайгер Вудс — сильная поддержка

Кай рассказала, что ей очень помогла поддержка дедушки Дональда Трампа — владельца 17 полей для гольфа и большого поклонника этой игры. По словам дебютантки, накануне он дал ей простой совет: получать удовольствие от процесса.

Похожее напутствие дал и отчим Кай — 15-кратный чемпион «мейджоров» Тайгер Вудс.

«Он лучший гольфист во всем мире, — сказала Кай. — А как человек он еще лучше. Он сказал мне выходить туда, получать удовольствие и плыть по течению».

Общий результат оставил Трамп за пределами уик-энда, но провалом такое выступление назвать сложно. На второй день Кай показала несколько впечатляющих ударов — с опытом нервозность должна уйти.

Спортсменка позитивно оценивает первый опыт: «Было довольно круто. Я знаю, что бью далеко, но играть с лучшими гольфистками мира и быть с ними на одной волне, а на некоторых лунках даже опережать соперниц — это очень здорово».

Будущий тренер Кай из университета Майами тоже остался доволен. Он уверен: дальше будет только легче. «Она больше никогда не сыграет раунд под таким давлением».