Сегодня, 00:45

Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном турнире по гольфу. Ее напутствовал сам Тайгер Вудс

Внучка Трампа заняла последнее место на профессиональном турнире по гольфу
Егор Сергеев
корреспондент
Кай Трамп.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Впервые соревновалась на профессиональном уровне.

Внучка президента США Дональда Трампа, 18-летняя Кай Трамп, заняла последнее место среди 108 участниц турнира LPGA Tour во Флориде. Это был ее дебют в профессиональном гольфе.

Сильно нервничала в первый день

Кай Мэдисон Трамп получила право выступить на турнире Анники Серенстам The ANNIKA по спонсорской квоте, поскольку занимает лишь 461-е место среди юниорок Национальной ассоциации гольфа.

Кай еще учится в школе и ранее участвовала только в любительских соревнованиях и юниорских турнирах во Флориде. Она уже подписала договор с университетом Майами, но пока ни разу не играла на студенческом уровне.

Дональд Трамп с&nbsp;внучкой Кай.Внучка Трампа дебютирует в профессиональном гольфе. Ей помогает отчим — Тайгер Вудс

Приглашение внучки президента вызвало споры среди фанатов, однако большинство сошлось во мнении, что ее участие привлечет больше внимания к турниру и женскому гольфу в целом.

Первый день соревнований у дебютантки не задался. Трамп заняла последнее место с практически неотыгрываемым результатом +13. Несмотря на провал, она продолжила выступление и на второй день показала гораздо более уверенную игру. Так, если в четверг ей понадобилось пять лунок, чтобы сделать первый пар, то в пятницу получилось уже на первой лунке. За второй день Кай набрала всего +5.

«В первый день я действительно очень нервничала. Эти нервы меня и подвели. Сегодня я чувствовала себя спокойной и умиротворенной. Думаю, поэтому и сыграла лучше», — приводит слова Кай ESPN.

Кай Трамп.
Фото Global Look Press

Трамп и Тайгер Вудс — сильная поддержка

Кай рассказала, что ей очень помогла поддержка дедушки Дональда Трампа — владельца 17 полей для гольфа и большого поклонника этой игры. По словам дебютантки, накануне он дал ей простой совет: получать удовольствие от процесса.

Похожее напутствие дал и отчим Кай — 15-кратный чемпион «мейджоров» Тайгер Вудс.

«Он лучший гольфист во всем мире, — сказала Кай. — А как человек он еще лучше. Он сказал мне выходить туда, получать удовольствие и плыть по течению».

Общий результат оставил Трамп за пределами уик-энда, но провалом такое выступление назвать сложно. На второй день Кай показала несколько впечатляющих ударов — с опытом нервозность должна уйти.

Тайгер Вудс и&nbsp;Ванесса Трамп.Вот это поворот! Тайгер Вудс подтвердил, что встречается с бывшей невесткой Трампа

Спортсменка позитивно оценивает первый опыт: «Было довольно круто. Я знаю, что бью далеко, но играть с лучшими гольфистками мира и быть с ними на одной волне, а на некоторых лунках даже опережать соперниц — это очень здорово».

Будущий тренер Кай из университета Майами тоже остался доволен. Он уверен: дальше будет только легче. «Она больше никогда не сыграет раунд под таким давлением».

3

  • Nazarov Zakhar

    позор,что творится в этой америке...вы можете представить,чтобы Адамчик Кадыров ,где-то занял последнее место.

    16.11.2025

  • Сон Морфей

    Хороша Маша, да не наша)

    16.11.2025

  • Golfer

    "отчим Кай — 15-кратный чемпион «мейджоров» Тайгер Вудс" Чтоооооо????

    16.11.2025

    Дональд Трамп
    Тайгер Вудс
