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Голышак вспоминает

Сегодня, 11:30

«Кремлевские таблетки помогли «Спартаку» выиграть Кубок СССР». Неизвестная история от советского журналиста

Советскому журналисту Сергею Шмитько 11 января исполнилось 90 лет
Юрий Голышак
Обозреватель
Советский и российский спортивный журналист Сергей Шмитько
Сергей Шмитько рассказал о финальном матче Кубка СССР-1965 «Спартак» — «Динамо» Минск.
Фото «СЭ»
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Рассказывает Сергей Шмитько, которому сегодня исполняется 90.

Странно перебирать полуистлевшую подшивку древних газет — и среди прочих узнавать вдруг фамилии людей, которым можно дозвониться хоть сегодня.

На всю Москву их осталось двое — значительных футбольных журналистов советской эпохи. Для которых сам Трахтенберг — «Леня». Молодой человек, перспективный автор.

Счастлив быть в дружбе с каждым из них. С их стороны это называется «дружба». С моей — настоящее преклонение.

Валерий Винокуров живет неподалеку от меня, на Дмитровском шоссе. Сергей Шмитько — чуть подальше. Возле Измайловского парка.

Сегодня ему 90 — и мне хочется, чтоб вы чуть лучше узнали этого человека.

Александр Бубнов, Сергей Шмитько и&nbsp;Виктор Папаев. «Бубнов впал в депрессию. Начал вдруг просить прощения у детей: «Я вас подставлял, а сейчас сам буду в инвалидной коляске!»

***

Я звоню ему в болезненную январскую оттепель и уговариваю не выходить из дома без большой нужды: «Скользко, Сергей Николаевич!»

Слышу в ответ глухой смешок:

— Да я и сейчас гуляю. В парке, по снежку.

Сколько раз я уж попадался на эту уловку от Шмитько:

— Вот вывел старого пса на прогулку.

Каждый раз недоумеваю:

— Какого еще пса, Сергей Николаевич?

Знаю же — собак не держит.

Мгновение спустя выясняется — говорит он о самом себе.

Это Сергея Николаевича Шмитько я прошу позировать с мячом — а он внезапно начинает чеканить головой. Я только и успеваю щелкать затвором фотоаппарата. 16 раз, 17, 25...

Советский и российский спортивный журналист Сергей Шмитько
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

Это Шмитько присаживается на пол без всякого хруста в коленях — чтоб достать альбом с фотографиями. Я узнаю на выцветших снимках такие милые дорогие лица. Вот юный Владимир Федотов в ушанке смахивает варежкой снег с 21-й «Волги».

Шмитько, заметив блеск в моих глазах, обезоруживает окончательно:

— 7 декабря 1970 года! Или 8-е. Какой снег был, а?

Я поворачиваю карточку ближе к свету. Никаких дат. Сзади? Тоже...

— Откуда вы знаете? — улыбаюсь недоверчиво.

Я готов, что чей-то голос мне мягко подскажет — «он видит ваше отражение в чайнике». Но нет. Разгадка даже проще.

— Это следующий день после ташкентской переигровки. Где Вовка забил два мяча, а ЦСКА выиграл. Прилетели в Москву — и вот мы собираемся... Смотри — в глубине машины меня видно. Вот мое ухо, вот!

Шмитько тычет пальцем в карточку. Я всматриваюсь — и убеждаюсь: все так. Видно!

— Вовка привез из Ташкента ту самую кочку, от которой залетел решающий гол, и узбекский халат. Мы напились втроем — я, Федотов и фотограф Моргулис. Время расходиться. Вовка кричит: «Я вас провожу! Я вас довезу!» — и напяливает этот халат. Говорю ему: «Ты куда? Зачем? Пьяный же! А халат зачем надел?» Федотов смотрит на меня как на дурака: «Он теплее дубленки...»

— Снял?

— Снял. На дубленку мы его уговорили. А провожать нас все-таки повез.

***

Из альбомов достаются и раскладываются прямо на подоконнике вещи совершенно бесценные — вроде рукописей великого поэта Николая Рубцова, над которым Шмитько шефствовал еще со времен флотской многотиражки.

Письмо от друзей из газеты «На страже Заполярья» и портрет поэта Николая Рубцова
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

— Кстати, на этот самый подоконник Коля все время бросал свой паспорт. Рваный-рваный...

Судорога перехватывает мое горло, я верю и не верю.

А Шмитько добивает без всякой жалости:

— Вот фотография молодого Андрея Вознесенского. Времен Политехнического. А вот Иосиф Бродский мне записал свой телефон, еще чернилами...

— Знакомы? — едва оправляюсь я от потрясения.

— Конечно, я знал Иосифа, — спокойно отвечает Шмитько. — Милый рыжий мальчик. Но я-то уже печатался, а он еще нет. Поэтому мы были ближе с его папой, фотографом. Кстати, неплохим.

Валерий Винокуров. «Бышовец определял состав сборной, глядя «Поле чудес». Один из главных журналистов СССР

***

На могильном памятнике погибшему вратарю ЦСКА Михаилу Еремину выбиты стихи как раз Шмитько. Не только футбольного журналиста, но и прекрасного поэта.

Я прошу прочитать на память целиком. Сам помню отдельные строчки. Шмитько поначалу немного сбивается — но ловит ритм и продолжает уверенно:

— Не вернулась птица из полета,
Потеряла стая журавля.
Мяч завис и не летит в ворота,
Если нет в них больше вратаря.
Скорбный миг на главном стадионе.
Замерли трибуны, встали все.
Если б чуть помедленнее кони
Мчались по рассветному шоссе...

Сам Сергей Николаевич всю жизнь был скверным примером для юных спортсменов — пепельница набивалась за час-другой. Кофе заваривался густой, как нефть. Насчет алкоголя не знаю — не выпивали. Хоть и стоило бы.

Но в 88 вернулся с того света на одном лишь жизнелюбии, перенес тяжелейший ковид. На сей раз стая журавля не потеряла — Сергей Шмитько возвратился из госпиталя посвежевшим, румяным. Насколько возможно быть румяным в 90.

С той поры — никаких сигарет.

Советский и российский спортивный журналист Сергей Шмитько
Фото Юрий Голышак, «СЭ»

***

Но озорничать не перестал, что вы. Встретились тут на траурном мероприятии, провожали чудесного журналиста Павла Васильева.

Выйдя из ритуального зала, Шмитько шапку едва успел натянуть — и вдруг поскользнулся, замер на секунду в какой-то балетной позиции. Хорошо, я случился рядом, вцепился в рукав:

— Осторожнее, Сергей Николаевич. До 90 надо дотянуть!

— Почему это — до 90? — встрепенулся какой-то дед рядом. — До 100!

— Лучше до 99, — отозвался другой старик. Как мне думается, на четверть века моложе Шмитько. — Чтоб всем показать вот так: «Это вам вместо юбилея»!

Хмыкнув, согнул руку в локте.

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Шмитько задумался над услышанным и увиденным, все взвесил — и выстрелил историей:

— Отправили меня молодого на интервью к Валентину Бубукину. Только сели — Бубукин произнес: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так...» Все, думаю. Разговора не выйдет, сплошные назидания. Но Бубукин вдруг воскликнул: «Чтоб *** стерся! Осталась одна шкурка!»

Шмитько огляделся, вздохнул глубоко-глубоко — и подытожил:

— После этого дружили до конца дней.

Я молчал, совершенно ошеломленный этой историей. А Шмитько уж заторопился:

— На поминки не поедешь? Ну и зря. Пообщались бы. Ты ко мне заглядывай. Еще столько историй осталось, столько фотографий.

Я пообещал. А вчера вот позвонил и выпросил у Сергея Николаевича разрешение написать историю совершенно чудесную. Рассказанную мне еще четыре года назад. Но тогда публиковать ее мы не решились. А сейчас... Почему бы нет?

— В юбилейной-то заметке! — бросил я, словно козырь на стол. — А?

— Да пиши что хочешь! — выдохнул Шмитько.

Сергей Шмитько и Анатолий Бышовец.
Фото из личного архива Сергея Шмитько

***

Я вернулся мысленно в тот вечер, на кухню к Сергею Николаевичу. Достал диктофон. Снова переслушал, поразился. Послушайте и вы:

— Август 1965-го года. Финал Кубка СССР. «Спартак» против минского «Динамо». Минск тренирует старший Севидов, Сан Саныч, а в «Спартаке» играет его сын Юрка. Минск бьется изо всех сил, упирается. Каждому футболисту только назначенный руководитель Белоруссии Петр Машеров пообещал по «Волге» за победу. «Спартак» вялый. Сыграли 0:0. На следующий день переигровка. Еще неизвестно, чем закончится. У Логофета какая-то родственница работала в кремлевской больнице. Ну и принесла таблетки для видных партийцев.

— Для восстания плоти?

— Что-то вроде. Логофет собрал приятелей: не попробовать ли?

— Ну и?

— Четверо приняли — Маслаченко, Севидов, Логофет и Рейнгольд. Никому в команде слова не сказали. Выходят на матч. Состояние странное. Первый же удар по воротам «Спартака» метров с тридцати. Арзамасцев пробил в «паутину». Маслак как-то странно взмахнул рукой, пропускает! 3-я минута — «горят» 0:1!

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; чемпион России-2016/17. «Спартак»: история клуба, факты о легендарной футбольной команде

— Это таблетки еще не подействовали.

— Рейнгольд потом рассказывал: «Еле ноги таскаю, состояние ужасное. Логофет с Севидовым не лучше. Дотянуть бы до перерыва...» В раздевалке братья Старостины чуть ли не с иконой ходят! Выбежали на второй тайм — и понесло как на крыльях. Рейнгольд из Ремина, который его держал, клоуна делал. Только и сажал на задницу, как и страхующего защитника Савостикова. Раз проскакивает — кричит: «Татарин!» Вешает на Хусаинова — тот замыкает головой! 1:1. Уже легче. В дополнительное Логофет кидает в прорыв Рейнгольда, тот проталкивает мяч Хусаинову — 2:1! Победа! Минск загружается в автобус, кто-то бросает: «Такой банкет нам сорвали, все заказано было...»

— Вот видите. Животворящие таблетки-то.

— Рейнгольд мне рассказал, что было дальше: «Возвращаюсь домой, чувствую — умираю. Слабость, голова раскалывается. Звоню Юре Севидову: «Наверное, помру ночью. Что делать?» — «Садись в такси и дуй ко мне». Кое-как доехал. Три часа ночи! Юрка сразу протягивает полстакана коньяка. Я хлопнул — и расцвел... Сразу закончились страдания...»

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ФК Спартак (Москва)
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