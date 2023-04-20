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Голышак вспоминает

Сегодня, 14:30

«Про меня писали, что «эмигрировал». Редкая глупость!» Правила жизни Зинэтулы Билялетдинова

Юрий Голышак
Обозреватель
Тренер Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Зинэтула Билялетдинов
Фото Сергей Киврин, архив «СЭ»
Зинэтула Билялетдинов
Фото Федор Алексеев
Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок
Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок.
Фото Игорь Уткин
Зинэтула Билялетдинов с хоккеистами «Ак Барса»
Фото Владимир Беззубов
Тренер Зинэтула Билялетдинов
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Тренер Зинэтула Билялетдинов
Фото Александр Волгин
Тренер Зинэтула Билялетдинов
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» восхищается главным тренером «Ак Барса».

Февральский вечер

Я смотрю финал Кубка Гагарина — и ловлю себя на странных мыслях. Конечно, я переживаю всей душой за Сергея Федорова. Да и можно ли за него не болеть? Тем более когда знаком лично!

Сергей Викторович — кстати, еще недавно просивший, чтоб называли его просто Сергей, — само обаяние. Светлая личность. Послевкусие у всякого разговора с Федоровым фантастическое.

Но гляжу на Зинэтулу Билялетдинова — и понимаю вдруг: переживаю и за него! Что это? Откуда?!

Лет десять назад и представить себе такого не мог. Зинэтула Хайдарович к репортерам относился настороженно, не верил ни одному из нас — и мы отвечали взаимностью. Теплоты уж точно не было. Стоило Биллу провалить сочинскую Олимпиаду — доброго вслед не написал ни один. Я следил.

Да и сам я с радостью подмечал странности в повадках Билялетдинова. Другие тренеры после пресс-конференций соберут земляков-репортеров в кружок, толкуют еще хоть полчаса, хоть час. Чем тяжелее поражение — тем теплее разговор.

Но только не Хайдарыч! Наш главный тренер с последним вопросом кидался к тайной дверце где-то у кулис — возможно, прорезанной в стенке специально для него.

Все эти уморительные сценки до сих пор перед глазами.

— Хайдарыч! — окликал кто-то.

Билл замедлил шаг, обернулся. Это эксперт Сергей Гимаев хотел что-то сказать с глазу на глаз. Дослушивать Билялетдинов не стал — ускорил шаг. Дверь захлопнулась. А вскоре передал через пресс-атташе: оставаться после пресс-конференций и вести беседы с российскими корреспондентами не собирается. Все — в официальном порядке.

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Любви к Зинэтуле Хайдаровичу такой выверт, безусловно, добавил. А все то, что собирался сказать Билялетдинову шепотом, Гимаев отныне звонко излагал всем газетам вокруг.

На заключительной пресс-конференции, когда Россия выпорхнула из турнира задолго до розыгрыша медалей, народ уже похахатывал. Билялетдинов, еще месяц назад великий и таинственный, вдруг превратился в персонаж карикатурный. Прошлое забыто, а настоящее — вот оно. Каждый шаг смешон. Каждая реплика — повод для газетных издевательств.

В самом деле, все было ужасно. На расстоянии чувствовалось, как все сыплется из рук главного тренера. Казалось, все невпопад — каждый новый шаг был куда-то не туда. Даже то, что вместе с Билялетдиновым на Олимпиаду отправились 8 ассистентов. Господи, ну к чему столько? Если сила в количестве, то почему 8, а не 28? Ощущение надвигающейся катастрофы душило с первого же олимпийского дня.

Тот февральский вечер я запомнил навсегда. Четвертьфинал с Финляндией — эталон безнадеги. На фоне финских живчиков сборная Билялетдинова казалась тяжелой. Неповоротливой. Вязнущей в ногах и мыслях.

Тренер Зинэтула Билялетдинов
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Тайная дверца в Сочи

Тем интереснее было послушать на прощание Зинэтулу Хайдаровича. Тот не торопился — и я, заскучав, припомнил для репортажа историю, как пресс-атташе силился вытянуть Олега Романцева на пресс-конференцию после футбольного чемпионата мира 2002-го.

Тот почти вырывался, переходя на плачущие нотки:

— А можно, я не пойду?

По дороге к залу едва не улизнул главный тренер трижды.

Казалось, история выкручивается по спирали. Где-то за ширмой вот точно так же упирается Зинэтула Хайдарович. Вырывает рукав: «А можно, я не пойду?»

Пауза затягивалась так, что это уже выглядело неприлично. Я старался не сталкиваться глазами с финскими коллегами. Те хохотали не стесняясь. Оторвавшись на секунду от ноутбуков.

Перечитываю собственный репортаж из Сочи — и все возвращается из глубин памяти. Будто вчера было.

«Казалось, Зинэтула Хайдарович не придет вовсе. Скроется черным ходом. Исчезнет, как чеширский кот, оставив всем нам улыбку. Прибегнет к радикальным методам Александра Керенского.

Прошел, кажется, час после матча.

Девочка, ответственная за ту самую тайную дверцу, задорно поблескивала очками:

— Немного задерживаются.

Но он все-таки пришел. В лице Билялетдинова мало что изменилось по сравнению с прошлыми матчами. Зато прекрасно сформулировал на сей раз все то, что не мог сформулировать для самого себя я:

— В общем-то неприятная ситуация.

Если б я умел излагать так точно, так глубоко, боже, как бы я был счастлив.

Зинэтула Билялетдинов и&nbsp;Юрий Бабенко. Отчаянная попытка спасти провальный сезон. Билялетдинов — снова главный тренер «Ак Барса»

Все происходящее казалось гадким сном. Особенно то, с каким лукавством водил вдоль журналистских рядов глазами Эркка Вестерлунд.

На Билялетдинова финн косился с некоторым недоумением. Особенно когда призвал Зинэтула Хайдарович не жонглировать словами, а валить все на него.

«Все-все?» — переспрашивали глаза Вестерлунда.

Билялетдинова было жалко — он искренне не понимал, почему его команда разучилась забивать. Он-то, прекрасный хоккеист моей юности, чудесный клубный тренер, — за что ему такой позор? За что приходится выслушивать все это?

Впрочем, в этот вечер было кому рассказывать. Заметил я, как скрывается от толпы волонтеров Виктор Тихонов-старший. Скорость, которую способен держать в свои годы Виктор Васильевич, — единственное приятное открытие этого вечера.

Но проворные волонтеры догнали его, как дедушку Корнея. Окружили и долго фотографировались. Но и когда вылетала птичка, Тихонов не выдавил улыбки. Переживал за внука, недооцененного в этой команде.

Догнал Виктора Васильевича и я. Попросил что-то рассказать. Взгляд его, устремленный куда-то внутрь, прояснился. Глаза сверкнули яростью. Остановился:

— Ну что рассказывать? Вы же видели, как играла команда?!

Я кивнул. Конечно, видел.

— Ну и о чем говорить после такой игры?

Только воспитание не позволяло Виктору Васильевичу плюнуть на кафель.

Тренер Зинэтула Билялетдинов
Александр Волгин

Рано в пенсионеры

Но вот сегодня к Билялетдинову отношение совсем другое — и мне хочется, чтоб этот сезон не стал для него последним. Пусть работает — пока работается. Рано ему в пенсионеры.

Гляжу — и глаз радуется.

Лично мне хотелось бы так выглядеть в 68 лет. Иметь столь прямую спину. Так носить белую рубашечку. Так изящно формулировать после победных матчей перед своей командой и прятать улыбку.

Такое уже было, кажется — Федор Канарейкин принял по ходу сезона тонущую «Магнитку» и в тот же год выиграл Кубок Гагарина.

Когда Билялетдинов подхватывал разваливающийся «Ак Барс» — я вспомнил как раз ту историю с Канарейкиным.

Было ужасно интересно: куда все это вывернет? Как справится со звездами вроде Радулова?

Все это смотрелось крайне драматично. Яркие подробности теснили, наслаивались одна на другую. Тысяча интриг в этом сюжете.

Мне было интересно, как вписывали в руководящий состав «Ак Барса» Билялетдинова при действующем еще главном тренере Знарке. Как все делали вид, что ничего не происходит, — хотя и один, и другой, и общее их начальство понимало: всякий «консультант» — потенциально новый главный тренер. Если у прежнего не задастся. Да и команда все это чувствовала. Вот пока тренер Знарок, а кто будет заканчивать сезон — большой вопрос.

«Ак Барс» целое кино снял — как принимавший команду Знарок ходит в модном пальто по коридорам арены. Знакомится с бухгалтерами и заливщиками льда. Усмехается в усы насколько способен ласково.

Как уезжал Знарок и прощался с ними всеми — что-то не сняли. Может, и не было сцен прощания. Это я тоже пойму.

Возможно, уходил Знарок молча. Обиженный всем тогдашним раскладом — и тем, что навязали «консультанта», и тем, что дал слабину, согласился на все это. Досадовал на самого себя — что говорил в диктофоны, насколько полезно иметь рядом опытного человека. А в работе с защитниками Зинэтула Хайдарович точно поможет.

Зинэтула Билялетдинов и&nbsp;его внук Александр Романов с&nbsp;женой и&nbsp;новорожденной дочерью. Супердинастия российского хоккея: легендарный тренер Билялетдинов стал прадедом!

Помню, я едва не поперхнулся, услышав про «работу с защитниками».

Всем же ясно было: если что не заладится — Билялетдинов поможет не только в работе с защитниками.

Когда случилось неизбежное, мне было чертовски интересно: вот как справится Билялетдинов с Радуловым, уже почувствовавшим вкус бунта? Как возвращать того в игровой тонус? Какие слова произносить?

Сегодня со стороны кажется — все прекрасно. Радулов — первый претендент на MVP. Возможно, мы чего-то не знаем. Когда-то Константин Бесков принимал «Динамо» со своенравным Игорем Добровольским. Всем было интересно: как поладят?

Казалось, все отлично. Игорь неплохо играл — пока не отбыл за границу. Народ умилялся: два профессионала высочайшего класса всегда найдут общий язык.

Это годы спустя выяснилось: со второго дня Константин Иванович твердил — «Добровольского надо убирать»...

Может, и в истории Билялетдинов — Радулов мы однажды что-то узнаем. Но со стороны смотрится все отлично.

Зинэтула Билялетдинов с хоккеистами «Ак Барса»
Владимир Беззубов

Дрим-тим

Не всегда у Зинэтулы Хайдаровича со звездами получалось. Все мы помним казанскую дрим-тим-2005, руководил которой именно Билл. Что осталось в памяти? Унылая игра да россыпь баек. Которые, может, выдумка, а может, и правда...

Не каждую стоит вспоминать, когда «Ак Барс» рвется к Кубку Гагарина, а Билялетдинов — в тренеры-рекордсмены. Но одна была просто прекрасна — и я не удержусь.

Венсан Лекавалье, утонченный канадец, звезда мирового уровня, доехал-таки до «Ак Барса».

В первое же утро отравился яичницей в отеле. Где номер стоил немыслимых денег.

Три дня канадец лежал ничком. Судьбой его не интересовались даже горничные.

На четвертые оклемался. Набрался мужества. Отправился с командой в Нижнекамск. Что такое Нижнекамск в начале 2000-х — можете себе представить.

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Уж там — то ли на вокзале, то ли в аэропорту — яичница дала о себе знать. Лекавалье помчался искать уборную. А отыскав, некоторое время с недоумением рассматривал гадкую дыру в полу. Чертыхаясь, кое-как приспособился. Куртку повесил на гвоздь, торчащий из стены.

А управившись, стал шарить глазами вокруг. Искал бумагу. Хоть газеты клок. Не было ничего.

Не разгибаясь, Лекавалье нащупал в куртке бумажник, набитый долларами. Утирался — и всхлипывал...

Не знаю, правда ли — но пересказывал эту историю тогда весь хоккейный мир.

Билл хитер

Мне всегда были интересны истории про Билялетдинова. Я жадно ловил подробности.

Кто-то прекрасной историей иллюстрировал, насколько Билл хитер.

Приезжает на базу в Новогорске — и через минуту знает, кто из хоккеистов отлучался со сбора.

Никто понять не мог: как?!

Потом увидели: Зинэтула Хайдарович рукой проводит по капотам автомобилей. Чей теплый — тот уезжал. Вот и вся история.

Ну не прекрасно ли?

Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок
Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок.
Игорь Уткин

«В «Динамо» он был самый раскачанный. Силищи несусветной»

Я отыскивал знаменитого Михаила Татаринова, который успел и в НХЛ поиграть, и стать чемпионом мира, и отсидеть за убийство. Человек причудливой судьбы — все, как мы любим.

Когда-то они играли с Билялетдиновым в одной команде.

Мы с Сашей Кружковым и не особенно расспрашивали про Билла — Татаринов вспоминал сам. Мог мимоходом. А мог посвятить Биллу целый рассказа.

Рос Михаил в Киеве, дружил с футболистами. Начинает толковать про Олега Блохина — и вдруг штрих:

— Блохин всегда держался особняком. По характеру — точь-в-точь как Билялетдинов в хоккейном «Динамо».

Ого, думаем. Да здесь есть куда копнуть.

Ну и расспросили:

— Вы Билялетдинова вспоминали. Он всегда был замкнутый?

— Да. Никому не верил, компаний сторонился. Насчет выпивки — даже разговора никакого, не курил. Заходишь в раздевалку — сразу видно, где место Билла. До того чисто, тютелька в тютельку. Конечки, шнурочки. В «Динамо» он был самый раскачанный. Силищи несусветной. Не знаю, почему сейчас так выглядит — высох весь... Может, на нервах?

— Скорее всего.

Сергей Федоров. Лучшие тренеры в истории КХЛ. Назовете всех, кто выходил в финал Кубка Гагарина?

— Вот по игре я Билялетдиновым никогда не восхищался. Для меня был один герой — Вася Первухин. Лучше Первухина хоккеиста не видел. Спиной катался быстрее, чем некоторые звезды лицом. Шнурки вообще не завязывал — не знаю, как коньки на нем держались. Одевался за четыре минуты. Моисеев перед тренировкой на доске рисует упражнения, Вася только заходит в раздевалку. Чик — все гражданское с него слетело, сидит в хоккейном. На лед первый выходит.

— Вы же с ним в паре играли?

— Да, Моисеев разбил связку Билялетдинов — Первухин, меня к Васе поставил. И пошла у Билла глупая ревность. Не скажу, что Толя Федотов, с которым он играл, плохой защитник. Но с Биллом они два «минуса». Или два «плюса», без разницы.

Ни Билялетдинову, ни Мышкину не хотелось, чтоб я в «Динамо» оставался. Но тут команду принял Юрзинов: «Мне на вас всех наплевать. Даю ему шанс». Бегал со мной кроссы по Новогорску. В 1990-м я с чемпионата мира с медалью вернулся — пришел в номер к Юрзинову и отдал: «Она ваша». Обнялись с ним, поцеловались.

— Взял?

— Взял. На эмоциях. Но потом вернул.

— А Первухин — человек очень скромный.

— Ни разу матерного слова от него не слышал. Только присказку: «Блин на фиг!» В любую игру — мастер. Хоть в волейбол, хоть в домино.

Зинэтула Билялетдинов
Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

«У-фф! У-фф!»

Я слушал про Билялетдинова — и что-то о нем понимал. Одержимость! Характер!

Рассказывал кто-то, как сосед его по комнате в сборной СССР — кажется, Ирек Гимаев — проснулся вдруг от звуков в ночи:

— У-уф! У-уф!

Что такое? Может, филин?

Вгляделся в темноту — а это Билялетдинов не теряет времени. Отжимается на полу, поддерживает форму. Вот и слышно:

— У-уф! У-уф!

Как не уважать такого человека?

«Следующий вопрос!»

Когда-то давно придумали мы в «СЭ» рубрику «Тренеры». Тренеры в тогдашнем хоккее были хоть куда — Цыгуров, Михалев, Николаев, Моисеев!

Начать решили с Билялетдинова. Назавтра играло его «Динамо» со «Спартаком». Но я решился, набрал. Наспех изложил — вот, мол, затеваем такое дело. А поскольку вы нам в редакции особенно симпатичны — начнем с вас.

Молодой тренер Билялетдинов обрадовался мне как родненькому:

— Да? Как приятно! Приезжайте!

— Когда? — растаял я.

— Да хоть сейчас!

Я прыгнул в свои «Жигули» и помчался. Два раза приглашать не надо.

Но Билялетдинов в телефонном общении и Билл в жизни оказались разными людьми. Не совсем знакомыми друг с другом. Таких историй в моей репортерской карьере было две — легендарный штангист Василий Алексеев да наш любимец Зинэтула Хайдарович. По телефону: «Давай, давай!» — а приезжаешь, и смотрят исподлобья.

Сергей Федоров и&nbsp;Зинэтула Билялетдинов. ЦСКА или «Ак Барс». Кто станет величайшей командой?

Я не успевал доформулировать что-то — как Билл прерывал:

— Следующий вопрос!

Мне казалось, он прямо упивается ситуацией. Наслаждается моим замешательством.

Я хотел расспросить, как отчислил он из «Динамо» кого-то из звезд. Кажется, Юрия Леонова. Билялетдинов обдавал меня холодом:

— Следующий вопрос!

Я переходил к чему-то нейтральному. Желая растопить это ледяное сердце.

— Вас же все знали как Александра, — произносил заискивающе. — Потом стали Зинэтулой...

Договорить мне Билл не позволял. Махал рукой почти брезгливо:

— Следующий вопрос!

Сказать, что я был обескуражен, — не сказать ничего.

Зинэтула Билялетдинов
Федор Алексеев

30 рублей + талоны на питание

А Билл, насладившись эффектом, вдруг начинал рассказывать сам, как туго ему пришлось в Америке — где стал первым тренером из СССР. Молодежь не в курсе — Билялетдинов работал в «Виннипеге».

— Кто-то про меня в Москве писал, что я, дескать, «эмигрировал». Редкая глупость! Люди вообще не задумывались! Я, начинающий тренер, уезжал учиться. Вообще-то мне было наплевать, что здесь про меня говорили. В НХЛ я узнал вещи, о которых просто не догадывался. Мне о них никто не говорил. А как мне пришлось с нуля язык учить — вы представляете? В первый же день мне сказали: «Учи! Через месяц будешь сам давать интервью...» Те слова и стали толчком. Занимался языком с утра до вечера. Через две недели...

Игорь Ларионов. В «Торпедо» Ларионова нет ничего необычного. Людям нужна была сказка, они придумали и поверили в нее

— Стали что-то понимать?

— Вообще все слилось в кучу! Ни слова понять не мог! Ни на русском уже не мог говорить, ни на английском. Преподаватель английского дал такой объем, что голова пухла, какая-то каша из слов... Даже растерялся — как быть дальше? А потом вдруг прорезалось. Пошло дело.

Зинэтула Хайдарович замолкал. Потом вдруг рассказывал, как пробивался, доказывал, наверстывал. Говорить, как из «Александра» снова стал «Зинэтулой», ему было не интересно.

А вот набросать вкратце историю преодоления — почему бы нет? Мне чуть понятнее становилось, что это за характер:

— Я ведь в «организованном» хоккее оказался поздно. Лет в шестнадцать пригласили в «Динамо». Мне постоянно хотелось доказать! Желание прорваться было огромное! В «Динамо» с порога бросилось в глаза — у всех красивые шлемы, шикарные перчатки, канадские коньки... Особенно после моих, дворовых. Тренировался я изо всех сил, чтобы в «Динамо» зацепиться. Ни единой тренировки не пропускал. Безумно хотелось доказать, что я сильный и московскому «Динамо» гожусь.

— Платили какие-то копейки?

— 30 рублей. Еще талоны давали на питание. Был ресторанчик в Петровском парке — туда обедать ходили. Эти деньги здорово выручали, даже на шоколадку оставалось.

Тренер Зинэтула Билялетдинов
Александр Федоров, Фото «СЭ»

110 процентов

Пожалуй, я переживаю за Билла — как за всякого, отжавшего себя в спорте на 110 процентов. Как-то мне эту формулу вывел Алексей Смертин: «Я себя в футболе отжал на 110 процентов». Мне понравилось!

Много ли таких — «отжавших»?

Лобановский говорил: «Нельзя вылить из кувшина больше, чем в нем есть». Увидев, как на тренировке лопнула мышца от перегрузки у Павла Яковенко, кажется.

Но из некоторых «кувшинов» выливается больше, чем вмещается. Такой — Смертин. Такой Билялетдинов. Выжавший из своих способностей все. Десять раз упавший — и одиннадцать раз поднявшийся. Сколько над ним смеялись, сколько увольняли.

После сочинской Олимпиады он стал фигурой анекдотической — и мне всегда казалось, что это дорога в один конец.

20 мая 2012 года. Россия - Словакия - 6:2. Зинэтула БИЛЯЛЕТДИНОВ привел российскую сборную к золоту ЧМ. 5 лучших матчей Зинэтулы Билялетдинова

Билл доказал — ничего подобного. Всегда можно остановиться и пересесть на поезд в обратную сторону. Хватило бы характера.

Вот он снова в финале Кубка Гагарина. Идет на тренерский рекорд с командой, в которой недавно вместо хоккея были разброд и шатания. Все говорило за то, что сезон потерян. Можно думать о следующем.

Величайшее почтение вам, Зинэтула Хайдарович. Не представляю, как вы это делаете. Просто восхищаюсь.

Простите, что смеялся над вами когда-то. Вы великий.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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