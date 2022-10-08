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Сегодня, 12:50

Гандболист ЦСКА Рудь об отстранении российских клубов: «Думаю с сезона-2024/25 все встанет на свои места»

Гандболист ЦСКА Рудь считает, что отстранение российских клубов от еврокубков закончится в 2024 году
Руслан Минаев

Белорусский игрок МГК ЦСКА Артур Рудь поделился мнением об отсранении российских клубов от участия в международных турнирах.

— Я думаю, что в ближайшие полтора года, наверное, российские клубы не вернут. А уже с сезона-2024/25 все встанет на свои места, — цитирует Рудя Metaratings.ru.

— От международных соревнований отстранили и белорусов. Как думаешь, была бы польза от объединения российского чемпионата и белорусского?

— Навряд ли, потому что сейчас появилась SEHA — Gazprom League. Она полностью компенсирует отсутствие еврокубков, потому что играют лучшие коллективы России и Белоруссии. А если бы играли все вместе, то это было бы очень тяжело с точки зрения логистики.

В июле ФГР и Белорусская федерация гандбола подписали соглашение об участии их клубов в предстоящем сезоне лиги, от каждой страны примут участие по четыре команды — лучшие по итогам сезона-2021/22 клубы национальных чемпионатов.

SEHA — Gazprom League — гандбольная ассоциация Юго-Восточной Европы, она основана в 2011 году по инициативе спортивных федераций Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Хорватии и Черногории для развития гандбола в Балканском регионе.

Источник: https://metaratings.ru/news/gandbolist-tsska-rud-o-evrokubkakh-s-sezona-2024-25-vsye-vstanet-na-svoi-mesta-1379773/
Гандбол
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