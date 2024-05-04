Вяхирева мимо главного трофея Европы. Ее клуб вылетел из Лиги чемпионов и, кажется, тонет

Тяжелый сезон норвежской команды «Вайперс».

Клуб «Вайперс» из норвежского города Кристиансанна вылетает из Лиги чемпионов. В четвертьфинале по сумме двух встреч команда не смогла пройти венгерский «Дьер». Таким образом, звездный коллектив, за который выступает лидер сборной России Анна Вяхирева, после трех подряд кубков главного клубного турнира Европы складывает с себя чемпионские полномочия. Падение результатов совпали с финансовыми проблемами норвежской команды.

Клуб на грани банкротства

В середине сезона стало известно, что команда не просто испытывает трудности, но находится на грани банкротства. Главной причиной стал финансовый кризис в Норвегии, из-за которого ключевой спонсор производитель пива Сhristanssands Bryggeri решил отказаться от лишних расходов и перестал поддерживать местную команды.

«Это серьезная ситуация, и нам нужна помощь. Норвежская крона слаба, а евро силен. Мы вынуждены летать в Европу в командировки и очень много путешествуем за границу. Также мы участвуем в Лиге чемпионов, где все расходы привязаны к евро», — объяснял генеральный менеджер «Вайперс» Бенедикт Лойланд.

В СМИ звучали слова, что клуб может исчезнуть в течение ближайших двух месяцев. Были приняты срочные антикризисные меры. Среди них, например, была акция от игроков клуба. Гандболистки лично звонили потенциальным инвесторам и предлагали вложиться в их успешный проект. Другим важным пунктом стало понижение зарплат спортсменок. На такой шаг добровольно пошли все игроки, включая Вяхиреву.

«Я хотел бы похвалить игроков, тренерский состав и администрацию, которые осознали серьезность ситуации и при этом верили, что вместе мы справимся с этой задачей. Я благодарен за поддержку, которую мы получили со всех сторон. Было трогательно видеть единство и преданность делу, которые помогли нам в трудный час. Это говорит о том, что люди осознают важность единства любителей гандбола в Южной Норвегии», — утверждал Лойланд.

На какой процент сокращений согласились звездные гандболистки — не сообщалось. Руководители клуба утверждали, что не получили от игроков каких-либо претензий. Однако на сколько прочно «единство», о котором говорил генменеджер клуба, покажет время. Плохие результаты могут стать фатальными для дальнейшей судьбы команды.

Фото ГК «Вайперс»

Вяхирева — лучший бомбардир ЛЧ

Нельзя сказать, что «гадюки» полностью провалили сезон. У себя в Норвегии «Вайперс» по-прежнему остается клубом номер один. Без проблемы выиграны чемпионат и кубок страны. Однако в Лиге чемпионов, в которой команда доминировала последние три сезона, все пошло не так с самого начала.

«Вайперс» очень невыразительно провели групповой этап. Это и стало залогом дальнейших проблем по турниру. В своей группе B норвежский клуб занял лишь четвертое место. Конечно, в плей-офф они попали, но в случае первого или второго места на данной стадии, команда бы сразу бы отправилась в четвертьфинал. Учитывая текущее финансовое положение, такой расклад был бы кстати, ведь так становится меньше затрат на дополнительные командировки, которые сжирают бюджет.

Первый раунд плей-офф «гадюки» прошли со скрипом. В гостях с разницей в один мяч был обыгран венгерский «Дебрецен», а в ответной игре дома с трудом добились ничьей — 27:27. Весомый вклад, кстати, как раз сделала Вяхирева. Она набрала 10 очков, став самой результативной в этом матче.

Однако в четвертьфинале соперник им достался ультрасложный — «Дьер». До трехлетнего правления «Вайперс» доминировал в Лиге чемпионов как раз этот венгерский клуб. Последний раз главный трофей был взят в 2019 году, когда в финале «Дьер» обыграл «Ростов-Дон», за который выступала Вяхирева.

Венгры хоть и не брали чемпионство в последних сезонах, но всегда были в порядке. Сейчас у них есть дополнительная мотивация, так как финал четырех в нынешнем году пройдет в Будапеште. В четвертьфинал «Дьер» вышел напрямую и без проблем, финишировав первым в группе А.

Первый матч, который проходил в Норвегии, «Вайперс» выглядели беззубо в атаке и уступили с разницей семь мячей (23:30). Уже тогда многие похоронили команду, но игроки были настроены решительно. «Мы должны поверить в проход дальше, иначе нет смысла туда ехать. Если они смогли выиграть с разницей в семь мячей, значит мы сможем победить с разницей в восемь», — заявила Ямина Робертс.

Фото ГК «Вайперс»

И шведская полусредняя изо всех сил пыталась подтвердить свои слова. Ее и чешки Яны Кнедликовой действия в атаке помогли организовать хороший задел на старте матча — 0:4. Но дальше, чем на четыре мяча, «Дьер» не отпускал. Не все получалось у Вяхиревой, которая схлопотала удаление на 12 минуте, что позволило сопернику подравняться. В начале второго тайма «гадюки» совершили новый рывок, но и его опытная венгерская команда смогла погасить. Лучшими были игроки «Вайперс» — MVP встречи признали вратаря Катрин Лунде, а самым больше всех мячей (8) забросила Ямина Робертс. Таким образом, выиграли в гостях, но дальше идет «Дьер» — 24:26.

Вяхирева себя не жалела и неустанно лезла в атаку, но эффективность оказалась не такой высокой. На счету россиянки шесть мячей. Тем не менее, Анна остается лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. За 16 матч она забросила 109 голов. Это в какой-то мере подтверждает слова гандболистки, которая заявляла, что пришла в норвежский клуб не за деньгами. Но поддерживают ли ее в этом партнеры по команде и не развалиться ли дрим-тим, покажет ближайшее межсезонье.