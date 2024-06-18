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Гандбол

Сегодня, 12:00

Акопян покинула пост главного тренера женского гандбольного ЦСКА

Алина Савинова
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Женский гандбольный ЦСКА на официальном сайте объявил о кадровых перестановках в клубе.

Команду покинули Ольга Акопян, которая возглавляла ЦСКА с 2022 года, и ее ассистент Людмила Бодниева. Новым тренером станет Олег Кулешов, ранее работавший в волгоградской «Динамо-Синаре». Ему будет помогать Надежда Муравьева.

Также сообщается, что новым генеральным директором клуба назначена Елена Казакова. На этом посту она сменит Эдуарда Акопяна.

«Гандбольный клуб ЦСКА благодарит Эдуарда Акопяна, Ольгу Акопян и Людмилу Бодниеву за большой вклад в развитие и успехи команды и желают успехов в дальнейшей профессиональной карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Источник: https://whccska.ru/news/jeduard-akopjan-olga-akopjan-i-ljudmila-bodnieva-pokidajut-cska/
Гандбол
Ольга Акопян
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