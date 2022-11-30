Бодниева порадовалась успехам сборной Китая на чемпионате Азии

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева отметила прогресс сборной Китая, основа которой под названием «Феникс» с нынешнего сезона выступает в чемпионате России.

Китайская делегация во главе с главой национальной федерации Ван Тао прибыла в Россию весной. После длительных сборов с российскими тренерами, в числе которых были Людмила Бодниева и Евгений Трефилов, было принято решение о создании клуба «Феникс», базирующегося в Москве. На текущем чемпионате Азии китаянки вышли в полуфинал, где сыграют против Кореи.

— Да, мы следим за сборной Китая, за нашим «Фениксом», болеем за них и хотим, чтобы у команды все получилось, — сказала Бодниева «СЭ». — Выход в полуфинал — хороший результат для китаянок. По жребию ведь вышло так, что в одной группе были собраны три сильных команды — Япония, Китай и Казахстан, а в другой только Корея. Кореянки — явные фавориты турнира, и игра с ними покажет истинную силу сборной Китая. Желаем ей удачи.

— В успехах китаянок ведь есть и ваш вклад, вы тоже проводили с ними тренировки в Москве. Согласны?

— Не называла бы его большим, хотя мы действительно плодотворно поработали весной. Оценивать результаты этого труда, пожалуй, еще рано. Для китайской сборной это первая проба сил, команда в этом составе собралась только весной. Но она однозначно прогрессирует все время с момента приезда в Россию — это мнение не только мое, но и многих специалистов. Этому поспособствовали и сборы, и участие «Феникса» в нашем чемпионате с плотным календарем и уровнем соперников. Не знаю, чья была идея выступать у нас, как они к этому пришли, но им это однозначно приносит пользу. Вопрос лишь в том, насколько большой шаг вперед они сделают.

Стоит отметить, что попав в полуфинал, сборная Китая уже отобралась на ЧМ-2023.