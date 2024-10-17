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Гандбол

Сегодня, 09:54

Бывший клуб Вяхиревой может спасти «ближневосточный миллиардер»

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Норвежский женский гандбольный клуб «Вайперс», находящийся в шаге от банкротства сообщил о переговорах с шестью группами инвесторов.

Среди них — некий «ближневосточный миллиардер». Страна происхождения перспективного магната не называется, но, скорее всего, речь о Саудовской Аравии, что гарантирует трехкратному победителю Лиги чемпионов политический скандал. До пятницы одной из самых успешных европейских женских команд последнего десятилетия надо закрыть долги на сумму около 2,1 миллионов евро.

— Три норвежских и три международных пула инвесторов проявляют интерес, — сообщил изданию VG председатель правления «Вайперс» Питер Гитмарк. — Среди иностранных компаний две из Европы, а одна — с Ближнего Востока. Речь о долларовых миллиардерах. Это очень обеспеченные люди, которые знают, во что ввязываются. Так что в нашем деле появились позитивные новости, но в то же время надо осознавать, что все это не имеет смысла, пока у нас не будет письменного соглашения.

С 2022 по 2024 год за «Вайперс» выступала российская гандболистка Анна Вяхирева.

Гандбол

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