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Сегодня, 13:30

Трехкратная чемпионка мира Турей: «В Дании во время игры между таймами угощали фруктами»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Гандболистка Эмилия Турей.
Эмилия Турей.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Cеребряный призер Олимпийских игр Эмилия Турей в интервью «СЭ» рассказала, с какими особенностями столкнулась во время карьеры в Дании. 38-летняя гандболистка отметила, что во время игр спортсменов угощали фруктами в раздевалке.

— Во время спортивной карьеры вы некоторое время играли в Дании. Сложно было адаптироваться?

— Могу сказать, что это было необычно. Что-то для меня кардинально новое. Я это ощутила как морально, то есть психологически, так и физически. Из-за того что я пробовала много разных продуктов, блюд, за полгода прибавила 10 килограммов. В моей жизни это было впервые. Потом я умерила свой пыл в познании гастрономической кухни и пришла в свои 61 кг.

— А есть ли какие-то жизненные или спортивные нюансы в Дании?

— Вы знаете, из спортивных особенностей, которые для меня стали удивительными и интересными, это то, что во время игры между таймами мы могли кушать фрукты. У нас стояла целая корзина в раздевалке. Это интересно. Фрукты были разные: яблоки, бананы, апельсины, виноград, груши. Корзина изобилия. Первое время я думала, что это странно. Порой воды не успеваешь попить. А потом привыкла, стала брать дольку апельсина или мандарина. И очень хорошо себя чувствовала.

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Гандбол
Эмилия Турей
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