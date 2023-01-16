ЦСКА обыграл «Машеку» в SEHA — Gazprom League

Победой со счетом 38:23 завершилась домашняя игра армейцев против белорусского клуба «Машека» в рамках международного турнира. Итоги встречи подвел Илья Белевцов.

— Матч прошел достойно. После новогодней паузы мы не сразу полноценно смогли влиться в игру. Пришлось адаптироваться к сопернику. Но все комбинации, которые мы планировали, нам удались. Немного в первые минуты нас подвела реализация. В начале игры мы множество раз попали в штанги, поэтому не получилось сразу оторваться в счете. Да и «Машека» первое время хорошо сопротивлялась. А потом соперник сбавил обороты, а мы, наоборот, прибавили. Сказалось прежде всего то, что у нас две равноценных семерки, которые могут полноценно заменять друг друга. Все ребята, которые у нас были в заявке, смогли поиграть. А у белорусского клуба, напротив, короткая скамейка. В обоих таймах мы играли в высоком темпе. И из-за укороченного состава «Машека» просто не выдержала наш натиск, — рассказал Белевцов. — Я думаю, что мы еще физически были больше готовы. После праздников большой упор делали на силовые упражнения. Да и многие ребята только вернулись со сборов и товарищеских игр сборных, поэтому находятся в оптимальной форме. Так что преимущество в этом матче было на нашей стороне. Одной из установок тренера было не расслабиться по ходу матча. Считаю, что игроки ее выполнили, но при этом позволили себе поиграть в удовольствие, — поделился Илья. — Про ЦСКА скажу, что все молодцы. Все очень слаженно сработали. У каждого был свой запоминающийся важный отрезок в игре. Сейчас готовимся к еще более серьезным встречам чемпионата России и заключительному матчу группового этапа SEHA — Gazprom League против «Мешков Брест». С этим соперником игра будет посложнее, все-таки это клуб выше уровнем, лидер Белоруссии. Встреча будет качественной, напряженной и очень интересной. Всеми силами будем стараться завершить этот отрезок важной, запоминающейся победой.

Следующий домашний матч ЦСКА проведет с одним из лидеров чемпионата России — ставропольским «Виктором». Встреча запланирована на 24 января. До этого подопечные Олега Ходькова встретятся на выезде в Краснодаре с местным СКИФом 19 числа.