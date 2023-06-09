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Сегодня, 15:48

Дмитриева прокомментировала слова Трефилова о «червивых яблоках»

Алина Савинова
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Российская гандболистка Дарья Дмитриева отреагировала на высказывание бывшего тренера женской сборной России Евгения Трефилова об отъездах спортсменок за границу. Специалист употребил в своем высказывании фразу «червивые яблоки».

«Ну, Евгений Васильевич всегда какие-то события так комментировал. Что тут скажешь? Он всегда такой. Как я могу говорить что-то про его мнение? Безусловно, я буду с ним общаться! Мы и не прекращали общаться, у меня никогда с ним никаких проблем не было. Все нормально», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Российские гандбольные сборные и клубы отстранены от участия в европейских турнирах с февраля 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5131477-gandbolistka-darya-dmitrieva-prokommentirovala-slova-trefilova-o-chervivyh-yablokah.html
Дарья Дмитриева
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