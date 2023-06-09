Дмитриева прокомментировала слова Трефилова о «червивых яблоках»

Российская гандболистка Дарья Дмитриева отреагировала на высказывание бывшего тренера женской сборной России Евгения Трефилова об отъездах спортсменок за границу. Специалист употребил в своем высказывании фразу «червивые яблоки».

«Ну, Евгений Васильевич всегда какие-то события так комментировал. Что тут скажешь? Он всегда такой. Как я могу говорить что-то про его мнение? Безусловно, я буду с ним общаться! Мы и не прекращали общаться, у меня никогда с ним никаких проблем не было. Все нормально», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Российские гандбольные сборные и клубы отстранены от участия в европейских турнирах с февраля 2022 года.