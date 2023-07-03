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Гандбол

Сегодня, 19:07

Дмитриева рассказала, что помогает ей расслабиться и отвлечься в непростой жизненной ситуации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за словенский клуб «Крим», рассказала, какие увлечения помогают ей расслабиться и отвлечься от непростой жизненной ситуации.

«Я очень люблю читать книги, чаще всего связанные с психологией, и смотрю множество различных сериалов. Из всего многообразия сериалов рекомендую к просмотру обожаемый мной «Как избежать наказания за убийство», — приводит слова Дмитриевой «Спорт День за Днем».

Дмитриева была вызвана из аренды в словенском «Криме» на финальную серию турнира, в которой ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» со счетом 2-1. Гандболистки московской команды во второй раз в истории выиграли женскую суперлигу.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/darya-dmitrieva-rasskazala-kakie-uvlecheniya-pomogayut-ey-rasslabitsya-i-otvlechsya-ot-neprostoy-zhi
Гандбол
Дарья Дмитриева
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