Дмитриева рассказала, что помогает ей расслабиться и отвлечься в непростой жизненной ситуации

Российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за словенский клуб «Крим», рассказала, какие увлечения помогают ей расслабиться и отвлечься от непростой жизненной ситуации.

«Я очень люблю читать книги, чаще всего связанные с психологией, и смотрю множество различных сериалов. Из всего многообразия сериалов рекомендую к просмотру обожаемый мной «Как избежать наказания за убийство», — приводит слова Дмитриевой «Спорт День за Днем».

Дмитриева была вызвана из аренды в словенском «Криме» на финальную серию турнира, в которой ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» со счетом 2-1. Гандболистки московской команды во второй раз в истории выиграли женскую суперлигу.