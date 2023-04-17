ФГР окажет помощь семье погибшей гандболистки Дивак

В Федерации гандбола России (ФГР) сообщили, что организация окажет помощь семье погибшей гандболистки «Астраханочки» Виктории Дивак.

«Ужасная новость из Астрахани. Мы уже выразили на официальном сайте ФГР соболезнования родным и близким Виктории Дивак. При необходимости, безусловно, окажем семье спортсменки необходимую помощь», — сказали «СЭ» в пресс-службе Федерации гандбола России.

Карьера воспитанницы волгоградской школы гандбола началась в «Динамо-Синаре», в составе которой она трижды становилась чемпионом России. За время выступлений Виктория также успела поиграть в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле».

Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России в 2009 году завоевала серебро чемпионата Европы.