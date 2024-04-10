Фокин рассказал, может ли ЦСКА доминировать в российском гандболе как «Чеховские медведи»

Гандболист ЦСКА Алексей Фокин ответил, способна ли команда доминировать в российском гандболе как «Чеховские медведи».

«Конечно, возможно, но это будет очень тяжелый путь и пока рано об этом говорить. Никто не думает о том, что нужно становиться гегемонами. Мы знаем, что у нас важнейшие игры и мы должны давать результат. Это спорт, поэтому никто не знает, как все сложится. Все решается на гандбольной площадке», — цитирует Фокина Metaratings.ru.

В 2023 году ЦСКА впервые в своей истории стал чемпионом России. В полуфинале армейцы обыграли «Чеховских медведей», которые являлись чемпионом страны с 2002 года.