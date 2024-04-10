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Сегодня, 16:19

Фокин рассказал, может ли ЦСКА доминировать в российском гандболе как «Чеховские медведи»

Виктория Кравченко
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Гандболист ЦСКА Алексей Фокин ответил, способна ли команда доминировать в российском гандболе как «Чеховские медведи».

«Конечно, возможно, но это будет очень тяжелый путь и пока рано об этом говорить. Никто не думает о том, что нужно становиться гегемонами. Мы знаем, что у нас важнейшие игры и мы должны давать результат. Это спорт, поэтому никто не знает, как все сложится. Все решается на гандбольной площадке», — цитирует Фокина Metaratings.ru.

В 2023 году ЦСКА впервые в своей истории стал чемпионом России. В полуфинале армейцы обыграли «Чеховских медведей», которые являлись чемпионом страны с 2002 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/gandbolist-cska-fokin-u-nas-nikto-ne-dumaet-chto-nuzhno-stanovitsya-gegemonami-352091/
Владислав Фокин
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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