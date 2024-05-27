Гандболист ЦСКА Шишкарев прокомментировал победу ЦСКА в чемпионате России

Гандболист ЦСКА Даниил Шишкарев прокомментировал победу команде в чемпионате России

— Второй год подряд ЦСКА — чемпион России. Если бы речь шла о первом сезоне, можно было бы говорить, что где-то повезло. Насколько сложнее стать чемпионом во второй раз подряд?

— Было сложно, никто заранее не надевал на себя медали. Понятно, что была борьба. По ходу первого матча финальной серии был момент, когда мы могли не устоять и «посыпаться». Хочется отметить команду, что собрались и выдержали натиск «чеховцев», устояли. С точки зрения психологии очень важно было выиграть первый матч, — цитирует Шишкарева Metaratings.ru.

26 мая ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» во втором матче финальной серии чемпионата России со счетом 30:27. Клуб одержал победу в серии и стал чемпионом России. Армейцы второй год подряд выиграли золотые медали турнира.