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Сегодня, 13:54

Гандболистка Дмитриева заявила, что не сталкивалась с русофобией за полгода жизни в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева за полгода игры за словенский клуб «Крим» ни разу не сталкивалась с проявлением русофобии.

«Все нормально, нет ничего необычного. На нынешнюю ситуацию никто не обращает внимания, даже не спрашивают, не задают никаких конкретных вопросов. Все нормально, никто меня не прессовал. В бытовом плане тоже без проблем. Там живет много русскоговорящих, со многими лично общалась. Никакого давления я не ощущаю, все спокойно», — приводит слова Дмитриевой ТАСС.

Разыгрывающая сборной России и ЦСКА перешла в «Крим» на правах аренды в июле прошлого года.

Источник: https://tass.ru/sport/17195871
Гандбол
Дарья Дмитриева
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