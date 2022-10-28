Гандболистка Шамановская призналась, что гордится быть частью сборной России

Сегодня, 12:00
Линейный сборной России по гандболу Виктория Шамановская, недавно завершившая процесс смены спортивного гражданства, рассказала, каково ей будет играть против бывших коллег по команде Белоруссии.
— Сборы в Новогорске проходят очень продуктивно, нарабатываем тактические моменты, игру в защите, готовимся к матчам в Минске, — сказала Шамановская. — В нынешних реалиях любая международная встреча — это очень интересно и ответственно. Белорусская сборная тоже целенаправленно готовится к матчам, будет борьба. Посмотрим, чем все закончится.
— Для вас предстоящие матчи будут особенными?
— Да, я волнуюсь, хочется не ударить в грязь лицом. Показать, что я достойна уровня сборной России. Я ведь буду играть против подруг, людей, которых долго знаю, мы вместе прошли не одни соревнования. А теперь надо выйти на площадку против них. Вы бы разве не волновались? Я давно была в предвкушении дебюта за Россию, но определенные события в последнее время омрачили процесс смены гражданства. Это ведь делалось с определенными целями и амбициями. Надеюсь, что мне еще доведется сыграть на чемпионатах мира и Европы за сборную России. Но я все равно горжусь, что оказалась здесь.
Напомним, что матчи между сборными Белоруссии и России будут сыграны 31 октября и 1 ноября.