Гандболистка Вяхирева назвала сравнение с Месси клишированным

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева не считает оригинальным ее сравнение с футболистом Лионелем Месси.

«Интересно, когда оно открепится? Мне абсолютно все равно, но мне кажется, что это какое-то клише. В Европе меня с ним не сравнивают. В Норвегии меня называли балериной. Единственное, во Францию это пришло, по всей видимости, из России. Там тоже Месси приплели. Почему не Килиан Мбаппе? Одна девочка, которая раньше играла за сборную Франции, сказала так: «Мы потеряли Мбаппе, но приобрели Месси», — рассказала Вяхирева ТАСС.

Вяхиревой 29 лет. В 2016 году она стала олимпийской чемпионкой. В 2022 году спортсменка уехала играть в Европу, покинув клуб «Ростов-Дон». Сейчас она выступает за французский клуб «Брест».