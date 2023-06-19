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Сегодня, 15:41

Гандболистке Дмитриевой присудили звание чемпионки России сезона-2022/23

Алина Савинова
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Гандболистке Дарье Дмитриевой присуждено звание чемпионки России сезона-2022/23, несмотря на то что спортсменка сыграла только в трех матчах турнира за ЦСКА.

«Дарье Дмитриевой присуждено звание чемпионки России сезона-2022/23. В регламенте турнира нет конкретной формулировки о том, что игроку нужно провести определенное количество игр, чтобы стать обладателем титула. Для этого необходимо значиться в именном заявочном листе на сезон, который включает не более 28 игроков», — приводит ТАСС слова представителя Федерации гандбола России.

Дмитриева была вызвана из аренды в словенском «Криме» на финальную серию турнира, в которой ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» со счетом 2-1. Гандболистки московской команды во второй раз в истории выиграли женскую суперлигу.

Источник: https://tass.ru/sport/18059623
Гандбол
Дарья Дмитриева
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