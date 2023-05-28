Тренер ЦСКА Ходьков: «Гегемония «медведей» должна была когда-то прерваться, наше чемпионство войдет в историю»

Главный тренер ЦСКА Олег Ходьков прокомментировал победу команды в чемпионате России по гандболу.

«Мы долго шли к этому. Фортуна отворачивалась от нас, в том числе в прошлом сезоне, когда мы вели с преимуществом в шесть мячей у «Чеховских медведей», но в итоге обидно проиграли. Сейчас команда была готова. Ребята пахали, были заряжены. Весь плей-офф мы прошли хорошо, не проиграли ни одной игры. Игроки поверили в себя, в команду, я горжусь ими! Немногие верили, что мы можем пройти непобедимых «медведей». Даже после домашней победы фаворитами в серии считались чеховцы. Их гегемония должна была когда-то прерваться, наше чемпионство войдет в историю», — цитирует Ходькова Metaratings.ru.

ЦСКА выиграл финальную серию против «Пермских медведей» со счетом 2-0 и впервые стал победителем чемпионата страны. До этого на протяжении 21 года турнир выигрывали «Чеховские медведи».