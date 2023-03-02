Александр Сытько: «Если бы чаще играли с Россией, тоже были бы постоянными участниками чемпионатов мира и Европы»

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Сытько подвел итоги двух матчей с командами России на международном турнире в Москве и отметил, что их составы оказались примерно равны по силам.

— Команда показала хорошую игру, жаль, что в определенных ситуациях во втором тайме у нас случился небольшой «затык», — сказал Сытько. — Мы создавали моменты, но их не реализовывали, и вратарь соперниц в эти моменты сыграла более надежно. А сами мы получали необязательные голы. Если бы не это, игра получилась бы более равной и держала в напряжении до самого конца. Какая команда России сильнее? Они равны, но та, с которой мы начинали, чуть более опытная. И им будет, что доказывать друг другу. Мы жалеем, что раньше не проводили таких спаррингов со сборной России. Иначе мы бы тоже уже были постоянными участниками чемпионатов мира и Европы. Обидно, что нам ни разу за год не удалось собрать оптимального состава в силу разных обстоятельств. Год назад мы собрали только игроков национального чемпионата, сейчас у нас нет, например, принимавшей участие в минских матчах Карины Ежиковой, которая ушла в декрет, зато удалось приехать Дине Ильиной и Маше Коновал. Но у нас все равно есть, кому играть, и важно, что в таком турнире удалось принять участие молодым гандболисткам — это возможность посмотреть, где мы находимся, и к чему стоит стремиться.

Белорусская сборная уступила в обоих матчах с россиянками с разницей в три мяча. В пятницу ей предстоит матч против китайского «Феникса».