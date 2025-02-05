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Гандбол

Сегодня, 13:45

Хергейрссон — об отсутствии российских гандболистов на международных турнирах: «Мне их совсем не жаль»

Сергей Ярошенко
Торир Хергейрссон.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон поделился мнением об отстранении российской команды от междунродных соревнований.

«У них хорошая команда, но ее нет, и они сами в этом виноваты. Мне их совсем не жаль. Я считаю, что их запрет абсолютно справедлив. С нашей стороны мы не устраивали никаких протестов, они просто исчезли, когда их отстранили», — цитирует слова Хергейрссона RT со ссылкой на Dagbladet.

Он добавил, что не смотрит на данный момент российский гандбол, но следит за результатами.

Также Хергейрссон назвал провалом два поражения от российских гандболисток на Олимпиадах в 2016 и 2021 году.

За 15 лет во главе сборной Норвегии он дважды выиграл олимпийское золото, трижды золото чемпионатов мира и шесть титулов чемпиона Европы.

Сборные и клубы из России и Белоруссии отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Источник: RT
Гандбол
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