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Гандбол

Сегодня, 22:14

Хорватский гандболист чуть не сорвал концерт сербского музыканта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-гандболист сборной Хорватии Денис Бунтич чуть не сорвал концерт сербского музыканта Деяна Матича в Купресе (Босния и Герцеговина), утверждает 24Sata.

По информации источника, 41-летний спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поднялся на сцену и бросил неизвестный предмет в барабанщика. Бунтича вывел со сцены охранник.

Гандболист завершил карьеру в 2018 году. В составе сборной Хорватии Бунтич завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. Также дважды выигрывал серебро чемпионатов мира.

Гандбол
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