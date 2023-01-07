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Сегодня, 13:42

Капитан гандбольной сборной Шишкарев назвал нелогичными санкции к российскому спорту

Мария Гусева
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Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев считает нелогичным отстранение российских спортсменов.

«Мы следим за любыми изменениями в инфополе, но различные вбросы уже порядком надоели: все только говорят, но процесс особо не движется, поэтому вся эта информация идет фоном, — цитирует ТАСС Шишкарева. — Мы ждем конкретных решений от МОК и международных федераций. Предметно о чем-либо можно будет говорить, когда нам, к примеру, покажут четкий вариант квалификационного отбора на Игры. Тогда это будет отличная новость.

«Злит ли эта ситуация? Конечно, и не только гандбол. Спортивный век короток, у кого-то сейчас проходят лучшие годы в карьере. Всем тяжело, не только гандболу. Особенно с учетом того, что вины спортсменов во всей этой ситуации нет — международные запреты и санкции выглядят нелогично».

5 и 6 января сборные России и Белоруссии сыграли товарищеские матчи в Москве, обе команды отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Гандбол
Даниил Шишкарев
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