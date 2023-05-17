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17 мая, 14:22

Кокшаров прокомментировал новость о лишении шансов мужской сборной России по гандболу выступить на ОИ-2024

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров высказался о том, что национальная мужская команда пропустит Олимпийские игры в Париже.

«Это плохо, что спортсменов лишают выступления на таких больших мероприятиях. Но что поделать, это наша сегодняшняя действительность, и нам нужно с этим жить. Я надеюсь, что в дальнейшем сборная России и все страны получат возможность участвовать на Олимпийских играх. Конечно, это неприятно. Мы лишены больших крупных турниров. Но нужно продолжать по принципу «все, что ни делается, все к лучшему». Нужно продолжать работать с молодежью, развить новое поколение и становиться еще сильнее», — цитирует Кокшарова Metaratings.ru.

17 мая Международная федерация гандбола (IHF) сообщила, что мужская сборная России по гандболу не примет участия в Олимпийских играх в Париже. При этом женская команда сохраняет шансы на то, чтобы попасть на Игры-2024.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/koksharov-vyskazalsya-o-lishenii-shansov-muzhskoi-sbornoi-rossii-po-gandbolu-vystupit-na-oi-2024-v-parizhe-251728/
Олимпиада
Эдуард Кокшаров
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