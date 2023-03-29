Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 16:09

Международная федерация гандбола сохранит недопуск россиян, несмотря на рекомендации МОК

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Международная федерация гандбола (IHF) сохранит отстранение российских спортсменов, сообщает ТАСС.

«IHF сохранит свою позицию, основываясь на рекомендации МОК. Мы будем следить за ситуацией, тесно консультируясь с МОК, и реагировать соответствующим образом», — приводит слова пресс-служба ТАСС.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: ТАСС
Гандбол
Олимпиада
Читайте также
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Бобровникова и Ильина снова в игре
Его день, его год, его гандбол!
Кто самый меткий в сборной?
Мужская сборная: история побед
Сергей Шишкарев. Единогласно
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Организаторы Европейских игр в Польше не допустят россиян после рекомендаций МОК
World Athletics сохранит отстранение россиян от соревнований после рекомендаций МОК
В FIG заявили, что могут пересмотреть санкции против россиян после новых рекомендаций МОК
«Хорошо, что лед тронулся, но условия непонятны». Авербух — об исполкоме МОК, Костомарове и чемпионате мира без россиян
Майгуров заявил, что биатлонистам запрещено участвовать в эстафетах согласно условиям МОК
Песков: «Россия будет и дальше всемерно отстаивать интересы своих спортсменов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкарев считает, что уровень сборной России по гандболу сейчас сложно оценить