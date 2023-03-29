Международная федерация гандбола сохранит недопуск россиян, несмотря на рекомендации МОК

Международная федерация гандбола (IHF) сохранит отстранение российских спортсменов, сообщает ТАСС.

«IHF сохранит свою позицию, основываясь на рекомендации МОК. Мы будем следить за ситуацией, тесно консультируясь с МОК, и реагировать соответствующим образом», — приводит слова пресс-служба ТАСС.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.