Международная федерация гандбола сохранит недопуск россиян, несмотря на рекомендации МОК

Сегодня, 16:09
Международная федерация гандбола (IHF) сохранит отстранение российских спортсменов, сообщает ТАСС.
«IHF сохранит свою позицию, основываясь на рекомендации МОК. Мы будем следить за ситуацией, тесно консультируясь с МОК, и реагировать соответствующим образом», — приводит слова пресс-служба ТАСС.
МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.
Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.