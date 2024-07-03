Олег Кулешов: «Задача ЦСКА — финишировать первыми во всех турнирах»

Олег Кулешов, в нынешнее межсезонье возглавивший женский ЦСКА, поделился планами на лето и ожиданиями от первого сезона в новой должности. У руля московского клуба призер Олимпиады в Афинах, предыдущим местом работы которого была волгоградская команда «Динамо-Синара», сменил Ольгу Акопян.

— Ожидания от сезона у меня самые положительные. Надеюсь, что мы сформируем коллектив, способный решать высокие задачи. Цели у ЦСКА всегда максимальные, мы хотим финишировать первыми во всех турнирах. Это непросто, но важно, чтобы все было в удовольствие, с хорошим настроением и в позитивной атмосфере, чтобы все понимали: мы делаем одно общее дело, — приводит слова Кулешова пресс-служба клуба.

По словам специалиста, команда 8 июля выходит из отпуска и начинает подготовку к новому сезону. Через неделю чемпионки страны отправятся на сборы в Кисловодск, которые продлятся до 29 июля. В августе ЦСКА планирует принять участие в товарищеском турнире в Москве, а новый сезон начнет в первых числах сентября матчем за Суперкубок России.