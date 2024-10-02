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Гандбол

Сегодня, 13:31

Пострадавшие в ДТП болельщики гандбольного клуба «Виктор» идут на поправку

Сергей Разин
корреспондент
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Директор гандбольного клуба «Виктор» Иван Фиев рассказал о состоянии пострадавших в ДТП болельщиков.

«В реанимации оставалось три человека, по состоянию на утро сегодняшнего дня одну из пострадавших уже доставили на вертолете в Ставрополь, она в сознании и идет на поправку. В сознание пришли и два других наших болельщика, они пока остаются в краснодарской больнице, но их жизни тоже ничего не угрожает — они уже передвигаются самостоятельно, динамика положительная», — приводит слова Фиева ТАСС.

Глава ФГР Сергей Шишкарев. В ФГР заявили, что намерены оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом болельщиков «Виктора»

Вечером 29 сентября колонна из четырех автобусов (три — с болельщиками «Виктора» и один — с командой) возвращалась в Ставрополь после матча мужской суперлиги с краснодарским СКИФом. В районе станицы Старокорсунская выехавшая навстречу фура столкнулась с одним из автобусов, в котором находились фанаты. Девять человек госпитализированы, шесть из них уже выписаны и доставлены домой. Еще трое остаются под наблюдением врачей. Также повреждения получил сотрудник пресс-службы «Виктора».

Источник: ТАСС

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