Пострадавшие в ДТП болельщики гандбольного клуба «Виктор» идут на поправку

Директор гандбольного клуба «Виктор» Иван Фиев рассказал о состоянии пострадавших в ДТП болельщиков.

«В реанимации оставалось три человека, по состоянию на утро сегодняшнего дня одну из пострадавших уже доставили на вертолете в Ставрополь, она в сознании и идет на поправку. В сознание пришли и два других наших болельщика, они пока остаются в краснодарской больнице, но их жизни тоже ничего не угрожает — они уже передвигаются самостоятельно, динамика положительная», — приводит слова Фиева ТАСС.

Вечером 29 сентября колонна из четырех автобусов (три — с болельщиками «Виктора» и один — с командой) возвращалась в Ставрополь после матча мужской суперлиги с краснодарским СКИФом. В районе станицы Старокорсунская выехавшая навстречу фура столкнулась с одним из автобусов, в котором находились фанаты. Девять человек госпитализированы, шесть из них уже выписаны и доставлены домой. Еще трое остаются под наблюдением врачей. Также повреждения получил сотрудник пресс-службы «Виктора».