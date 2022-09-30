Сергей Шишкарев: «У турнира «Дивизион Восток» — отличные перспективы»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал старт международного турнира SEHA — Gazprom League «Дивизион Восток», в котором будут выступать сильнейшие мужские российские и белорусские клубы.

— На мой взгляд, мы стали свидетелями знакового и очень важного события в российском гандболе, — отметил Ширкарев. — В период отстранения наших спортсменов, команд и сборных от участия в официальных международных турнирах стартовал турнир «Дивизион Восток», где будут соперничать сильнейшие мужские российские и белорусские клубы. Убежден в том, что это позволит командам двух государств поддерживать высокий соревновательный уровень и, насколько это возможно, развиваться в нынешних условиях. Запуск этого проекта стоит дорогого.