Гандболист Токарев: «Было бы здорово поиграть в европейском топ-клубе. В Германии, например»

Разыгрывающий гандбольного ЦСКА Георгий Токарев рассказал о желании поиграть в европейском топ-клубе.

— У тебя осталось желание поиграть в европейском топ-клубе?

— Конечно, хочется. Было бы здорово поиграть в той же Германии, например, — цитирует Токарева Metaratings.ru.

— В нынешних условиях переход российского топ-гандболиста в серьезный европейский клуб возможен?

— Многое зависит от работы агента. Естественно, сейчас сложнее, потому что нет международных игр, и нет возможности себя показать. Для таких переходов нужна международная практика.

У Токарева был опыт игры заграницей в сезоне-2021/22. В этот период он выступал за греческий «Аэропос» на правах аренды.

В феврале 2022 года Европейская федерация гандбола (ЕГФ) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.