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Сегодня, 16:21

Гандболист Токарев: «Было бы здорово поиграть в европейском топ-клубе. В Германии, например»

Алина Савинова
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Разыгрывающий гандбольного ЦСКА Георгий Токарев рассказал о желании поиграть в европейском топ-клубе.

— У тебя осталось желание поиграть в европейском топ-клубе?

— Конечно, хочется. Было бы здорово поиграть в той же Германии, например, — цитирует Токарева Metaratings.ru.

— В нынешних условиях переход российского топ-гандболиста в серьезный европейский клуб возможен?

— Многое зависит от работы агента. Естественно, сейчас сложнее, потому что нет международных игр, и нет возможности себя показать. Для таких переходов нужна международная практика.

У Токарева был опыт игры заграницей в сезоне-2021/22. В этот период он выступал за греческий «Аэропос» на правах аренды.

В феврале 2022 года Европейская федерация гандбола (ЕГФ) отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: https://metaratings.ru/news/gandbolist-tokarev-pereiti-v-evropeiskii-klub-seichas-slozhnee-negde-sebya-pokazat-224409/
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