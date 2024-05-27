Россиянин Житников — о гандболе в Польше: «Там своя история и культура. Люди приходят отдохнуть и забыться»

Российский гандболист и игрок плоцкой «Вислы» Дмитрий Житников после победы в чемпионате Польши в интервью «СЭ» высказался об отличиях в интересе к спорту в России и Польше.

«В чем секрет популярности гандбола в Польше? Думаю что это история, культура. Так получилось, есть традиции, люди ходят поколениями. У нас немного другая культура, как мне кажется, другой менталитет. Тут другой подход к играм, к спорту. Люди здесь работают всю неделю условно, а на матч приходят уже отдохнуть, забыться. Отпустить все свои проблемы, поэтому полностью отдаются эмоциями, мыслями игре. Поэтому и такая атмосфера на трибунах. Люди хотят выплеснуть весь негатив и набраться сил на новую рабочую неделю», — сказал Житников.

«Висла» из Плоцка в воскресенье обыграла во втором финальном матче «Индустрию» из Кельце и стала чемпионом страны впервые за 15 лет.