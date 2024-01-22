Российская гандболистка Маслова: «Чтобы уйти оттуда, где комфортно, нужно быть немного сумасшедшим»

Гандболистка сборной России Валерия Маслова, ставшая одним из лидеров французского «Бреста», объяснила, почему приняла решение будущим летом перейти в венгерский «Ференцварош», и какое влияние на это оказала ее подруга по национальной команде Дарья Дмитриева.

— Это нужно мне для профессионального роста, — считает Маслова. — Хочу попробовать что-то новое, мне интересно посмотреть и на чемпионат Венгрии. Опять же, будет сложно, я еду в клуб, где мне никто не гарантирует места в составе — там есть сильный правый полусредний Катрин Клуйбер, она чуть старше меня и давно играет в «Ференцвароше». И я готова принять этот вызов. Легко адаптируюсь к новым местам, условиям, игре. Хотя решение далось мне очень тяжело, я за прошедшие полгода буквально прикипела к «Бресту», его болельщикам, к тренерам, к коллективу. Но наша спортивная жизнь коротка, и если что-то хочется, то надо делать. Чтобы потом, когда закончится карьера, не жалеть, что побоялась и не попробовала.

— Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал?

— Негативный опыт тоже важен. У меня в жизни были моменты, когда после принятого решения я оказывалась в сложном положении. Но потом понимала, для чего мне это было нужно. Ты делаешь выводы из ошибок и не повторяешь их. Поэтому у меня принцип: если очень страшно что-то делать, то точно надо сделать. Например, когда я уезжала из Ростова-на-Дону в Черногорию, моего решения никто не понял. Но со временем мне стало ясно, что оно было верным. Так же в свое время и с отъездом в «Метц», а решиться на переход в «Ференцварош» было сложнее раза в три. Когда где-то тебе комфортно, нужно быть немного сумасшедшим, чтобы уйти. Но не исключаю, что в будущем еще вернусь в «Брест». С постоянными переездами мне все сложнее верится, что я смогу где-то осесть, это уже как привычка (смеется). Но со временем это, конечно, пройдет. И «Брест» это определенно тот клуб, куда бы хотелось вернуться. А сидеть в кресле и кушать тортик, вспоминая прошлое, будем на пенсии.

— Помимо вас, в венгерский клуб летом перейдет и Даша Дмитриева. Знали об этом по ходу переговоров?

— Если честно, да. Можно сказать, что на мое решение подписать контракт с «Ференцварошем» повлияли и Даша, и Андреа Лекич, и Драгана Цвийич. Они писали мне, говорили, что если я приеду, будет просто офигенно, и они с удовольствием со мной сыграют. Когда получаешь такую поддержку, приходит уверенность, что впереди точно ждет что-то интересное. У нас в следующем сезоне будет крутая банда, и здорово, что конкуренция ожидается не только с другими командами, но и внутри состава. Это, конечно, тяжело физически и морально, но я вся в предвкушении. Если продолжу так же работать, все должно быть хорошо.

Напомним, что 22-летняя Маслова уже успела поиграть за «Ростов-Дон», ЦСКА, черногорскую «Будучность», французские «Метц» и «Брест».