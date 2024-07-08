Российская гандболистка Вяхирева продолжит карьеру во Франции

Российская гандболистка Анна Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс Кристиансанн» в «Брест», сообщает пресс-служба французского клуба.

29-летняя россиянка подписала двухлетний контракт.

«Для «Бреста» настоящее счастье, что мы заключили соглашение с Анной Вяхиревой, игроком, который входит в число мировых звезд гандбола. Ее приезд придаст еще больше уверенности нашему проекту, который будет расти вместе с Анной», — приводит официальный сайт клуба слова менеджера Николя Руэ.

Вяхирева выступала за «Вайперс Кристиансанн» с 2022 года. В сезоне-2023/24 она стала лучшим снайпером Лиги чемпионов, забив 113 голов. Россиянка дважды становилась чемпионкой Норвегии.

Ранее Вяхирева играла в России за «Звезду», «Астраханочку» и «Ростов-Дон». В 2016 году она выиграла золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро.