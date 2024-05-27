Гандболист Житников — о дерби польского чемпионата: «Эти матчи — особое явление»

Российский гандболист и игрок плоцкой «Вислы» Дмитрий Житников после победы в чемпионате Польши в интервью «СЭ» поделился своими эмоциями от финала турнира.

«Я изначально не сомневался, что мы выиграем. Моментов спада, лишних переживаний не было, верил в нас. Отложить чемпионство до третьего матча, чтобы выиграть дома? И близко таких мыслей не было. Мы ехали побеждать в каждой игре и раз второй матч финала в Кельце — ехали побеждать сюда. Главное было выиграть. Мы уже побеждали в Кельце, знали на что способны и что все в наших силах. Большой проблемой гостевая площадка не стала.

Такие игры как Кельце против Вислы — это нечто неординарное. Нужно отделять наше дерби от рядовых матчей чемпионата Польши. На мой взгляд это самое интересное и напряженное дерби во всей Европе. Лучшее дерби. Атмосфера потрясающая. И у нас дома игры проходят в невероятном напряжении, и на выезд едешь с предвкушением большого события. И в Плоцке, и в Кельце — это особое явление", — сказал Житников.

«Висла» из Плоцка в воскресенье обыграла во втором финальном матче «Индустрию» из Кельце и стала чемпионом страны впервые за 15 лет.