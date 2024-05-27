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Гандбол

Сегодня, 12:30

Российский гандболист Житников — о жизни в Польше: «Уже десять лет играю в Европе — все отлично»

Российский гандболист Житников: «Уже десять лет играю в Европе — все отлично»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Дмитрий Житников.
Фото ГК «Висла»
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Российский гандболист и игрок плоцкой «Вислы» Дмитрий Житников после победы в чемпионате Польши в интервью «СЭ» рассказал о жизни в восточноевропейской стране.

«Отнюдь, все здорово. Я уже почти десять лет в Европе играю, все нормально, все хорошо. Что касается политических моментов, то я об этом говорить не хочу. А по жизни, в бытовом плане все отлично», — сказал Житников.
«Висла» из Плоцка в воскресенье обыграла во втором финальном матче «Индустрию» из Кельце и стала чемпионом страны впервые за 15 лет.

Дмитрий Житников выиграл чемпионат Польши в&nbsp;сумасшедшем финале. Российский гандболист выиграл чемпионат Польши в диком финале. На матче фанаты устроили драку с полицией

Гандбол
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