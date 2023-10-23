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Сегодня, 13:00

«Ростов-Дон» вышел в единоличные лидеры Суперлиги

«Ростов-Дон» со счетом 28:25 обыграл тольяттинскую «Ладу».
Фото ГК «Ростов-Дон».
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В очной встрече двух команд, возглавлявших таблицу чемпионата России со стопроцентным результатом, гандболистки «Ростов-Дона» на своей площадке обыграли тольяттинскую «Ладу».

Продлить победную серию на старте сезона уже до восьми матчей ростовчанкам не помешала даже недельная пауза на сбор национальной команды. В расплоложение сборной России в Новогорск отправились пятеро игроков — Анастасия Казьменко, Кристина Кожокарь, Екатерина Зеленкова, Валерия Кирдяшева и Алина Решетникова. Остальные готовились к битве лидеров на клубной базе.

Поскольку игра была намечена на 19 октября, в который отмечается День лицеиста, то ростовский клуб уже по доброй традиции решил сделать ее тематической. Матчдей посвятили самому известному лицеисту страны Александру Пушкину. Еще до встречи был проведен целый ряд мероприятий — например, игроки и тренерский штаб «Ростов-Дона» приняли участие в уборке памятника великому поэту в центре города, а также прилегающей к нему территории. Бронзового Пушкина даже сфотографировали в клубном шарфе.

Также прошли конкурсы детского рисунка и чтецов произведений Александра Сергеевича, была организована фотозона и тематическое предматчевое шоу. Все это оказалось не зря — на радость двух с лишним тысяч зрителей, «Ростов-Дон» обыграл «Ладу». Хозяйки площадки быстро захватили лидерство, трижды подряд забили со счета 1:1, а к середине первого тайма довели перевес до «+6». Главным героем этого отрезка встречи стала вратарь ростовчанок Анастасия Лагина. К чести «Лады», гости не опустили рук, и к перерыву смогли заметно сократить отставание, а на 40-й минуте счет стал равным. Но в этот момент на первый план вышла еще один голкипер хозяев Анастасия Казьменко. А ее подруги по команде совершили рывок 6:0 и предрешили судьбу матча. В атаке лучшими из победительниц стали Кристина Кожокарь (7 голов) и Милана Таженова (6). Итоговый счет — 28:25.

Следующим соперником «Ростов-Дона» 24 октября станет «Астраханочка».

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