Сборная России обыграла Белоруссию впервые за год

Мужская сборная России в первом матче OLIMPBET Суперсерии победила в Казани команду Белоруссии со счетом 31:28. Лучшим снайпером встречи стал левый полусредний венгерского «Веспрема» Сергей Марк Косоротов, сыгравший за национальную команду впервые с момента окончания Евро-2022, на его счету 12 голов. Хозяева уверенно выиграли первый тайм, и не без труда удержали преимущество после перерыва, хотя соперникам удалось в какой-то момент сократить отставание до минимума.

Эта победа стала для команды Велимира Петковича первой за семь матчей против белорусов. После победы в двух товарищеских играх в январе 2023-го россияне в двух ответных встречах в Минске весной прошлого года добились только одной ничьей, затем осенью уступили все три матча в рамках первой Суперсерии, прошедшей в Белоруссии, а затем проиграли и на OLIMPBET Кубке дружбы в Москве.

В рамках нынешней OLIMPBET Суперсерии Россия и Белоруссия встретятся еще дважды — 15 марта в Москве и 17-го в Чехове.

OLIMPBET Суперсерия

Россия — Белоруссия — 31:28 (18:12)

Р: Косоротов (12), Ермаков (6), Беляев (6)

Б: Белявский (9)