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Париж-2024

Сегодня, 10:57

Съемки фильма о золоте российских гандболисток на Олимпиаде-2016 начнутся зимой

Виктория Кравченко
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Председатель высшего совета Федерации гандбола России, генеральный продюсер центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев рассказал, когда начнутся съемки фильма о победе женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«Фильм, скорее всего, будет называться «Золото ручной работы». Эта драма начнет сниматься зимой. Очень хотелось бы завершить ее к десятилетию победы на Олимпиаде — в 2026 году», — цитирует Шишкарева РИА «Новости».

Женская сборная России по гандболу в 2016 году впервые в истории завоевала золото Олимпиады. В финале команда обыграла француженок (22:19).

Источник: РИА Новости
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