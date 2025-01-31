Шишкарев: «Хочется, чтобы быстрее наша женская сборная положила на лопатки всю планету»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об ожиданиях после очередной конференции организации. На ней Шишкарев был переизбран на пост главы федерации.

— Самое главное, что хотел бы пожелать себе и всей федерации, скорейшего возвращения на международную арену. Хочется, чтобы быстрее наша женская сборная положила на лопатки всю планету, прежде всего норвежек и француженок, которые показали на Олимпиаде, что, по сути, бороться с норвежками некому, кроме сборной России. Хочу, чтобы звенели наши имена, чтобы по праву Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева признавались лучшими гандболистками на планете. Мы искренне так считаем. Какие бы препятствия нам не ставили, федерация будет развиваться. 25,5 тысячи ребят пришло в детские спортивные школы в этом году. Наверное, это мало. Должно быть на порядок больше. Но это уже иная цифра в сравнении с тем, с чего мы начинали в 2015 году, — заявил Шишкарев.