Шишкарев: «Хочется, чтобы быстрее наша женская сборная положила на лопатки всю планету»

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Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об ожиданиях после очередной конференции организации. На ней Шишкарев был переизбран на пост главы федерации.
— Самое главное, что хотел бы пожелать себе и всей федерации, скорейшего возвращения на международную арену. Хочется, чтобы быстрее наша женская сборная положила на лопатки всю планету, прежде всего норвежек и француженок, которые показали на Олимпиаде, что, по сути, бороться с норвежками некому, кроме сборной России. Хочу, чтобы звенели наши имена, чтобы по праву Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева признавались лучшими гандболистками на планете. Мы искренне так считаем. Какие бы препятствия нам не ставили, федерация будет развиваться. 25,5 тысячи ребят пришло в детские спортивные школы в этом году. Наверное, это мало. Должно быть на порядок больше. Но это уже иная цифра в сравнении с тем, с чего мы начинали в 2015 году, — заявил Шишкарев.