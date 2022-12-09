Шишкарев считает, что аргументы для защиты российских спортсменов еще не исчерпаны

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что аргументы для защиты российских спортсменов еще не исчерпаны.

«Оценивать шансы на попадание наших гандболистов на Олимпийские игры должны, наверное, букмекеры, я буду делать все, что от меня зависит. В том числе с точки зрения международной спортивной дипломатии по линии нашей федерации, имею в виду и международную, и европейскую федерации гандбола, а также в плане возможности влияния на Международный олимпийский комитет. Я считаю, что абсолютно не исчерпаны все аргументы, которые может привести Россия в этом абсолютно юридически безосновательном отстранении наших спортсменов, потому что все те документы и декларация, которые мы видим и читаем, не соответствуют нормам ни международного права, ни международного спортивного права», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

По его словам, в следующем году можно предпринять усилия по защите российских спортсменов на самых разных уровнях.

«На уровне спортивных федераций, Международного олимпийского комитета. Очень верю в потенциал и возможности президента ОКР Станислава Позднякова, мы все ему будем помогать в этой работе. Поэтому давайте шансы оставим тем, кто гадает и размышляет, а наша задача — сделать все, чтобы наша совесть была чиста, самое главное, чтобы в интересах российских спортсменов мы добились возможности квалифицироваться и участвовать в парижской Олимпиаде», — добавил Шишкарев.

В конце февраля нынешнего года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян до участия в международных турнирах. В пятницу, 9 декабря большинство участников саммита МОК поддержали сохранение санкций в отношении российского и белорусского спорта.