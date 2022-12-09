Сегодня, 17:10
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что аргументы для защиты российских спортсменов еще не исчерпаны.
«Оценивать шансы на попадание наших гандболистов на Олимпийские игры должны, наверное, букмекеры, я буду делать все, что от меня зависит. В том числе с точки зрения международной спортивной дипломатии по линии нашей федерации, имею в виду и международную, и европейскую федерации гандбола, а также в плане возможности влияния на Международный олимпийский комитет. Я считаю, что абсолютно не исчерпаны все аргументы, которые может привести Россия в этом абсолютно юридически безосновательном отстранении наших спортсменов, потому что все те документы и декларация, которые мы видим и читаем, не соответствуют нормам ни международного права, ни международного спортивного права», — приводит ТАСС слова Шишкарева.
По его словам, в следующем году можно предпринять усилия по защите российских спортсменов на самых разных уровнях.
«На уровне спортивных федераций, Международного олимпийского комитета. Очень верю в потенциал и возможности президента ОКР Станислава Позднякова, мы все ему будем помогать в этой работе. Поэтому давайте шансы оставим тем, кто гадает и размышляет, а наша задача — сделать все, чтобы наша совесть была чиста, самое главное, чтобы в интересах российских спортсменов мы добились возможности квалифицироваться и участвовать в парижской Олимпиаде», — добавил Шишкарев.
В конце февраля нынешнего года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян до участия в международных турнирах. В пятницу, 9 декабря большинство участников саммита МОК поддержали сохранение санкций в отношении российского и белорусского спорта.