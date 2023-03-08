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Сегодня, 15:18

Шишкарев считает, что уровень сборной России по гандболу сейчас сложно оценить

Алина Савинова
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Капитан сборной России по гандболу Даниил Шишкарев высказался об уровне национальной команды.

«Сейчас у нашей сборной хороший уровень, однако сложно оценить, насколько он высок, потому что сейчас мы не играем с сильнейшими сборными. Я не хочу сказать, что белорусы слабые, но мы хорошо знаем, на что они способны, и они хорошо знают нас. Если удастся провести спарринг с другими командами, это было бы здорово», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

В настоящий момент национальная команда России проводит сбор в Новогорске перед играми с белорусскими спортсменами, которые пройдут 11 и 12 марта в Минске.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/17218649
Гандбол
Даниил Шишкарев
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