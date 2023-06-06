Трефилов прокомментировал победу Вяхиревой в гандбольной Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов высказался о победе российской гандболистки Анны Вяхиревой в составе «Вайперс» в Лиге чемпионов.

Под руководством Трефилова спортсменка в 2016 году стала олимпийской чемпионкой.

«Конечно, я рад, что она победила в Лиге чемпионов. Можно ли ее считать гандбольным Месси? Аня знает: когда мы проиграли чемпионат Европы, я ей про Месси все сказал. Играет она и правда хорошо, но говорить о гандбольном Месси... я бы все-таки не делал таких сравнений. Но если болельщики так решили, то пусть называют, как хотят. У нее и у ее родной сестры Полины Кузнецовой есть игровая чуйка, площадку они видят немного лучше, чем другие», — приводит ТАСС слова Трефилова.

«Вайперс» в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов, Вяхирева завоевала трофей впервые в карьере. Россиянку признали самым ценным игроком финала.