Тренер российских гандболисток сохраняет надежду на выступление команды на Олимпиаде

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева сохраняет надежду на выступление команды на Олимпиаде.
«Дополнительной информацией мы не владеем, черпаем ее из открытых источников. Обнадеживающие сигналы в последний месяц были, нас они окрыляют, но при этом мы понимаем, что ситуация очень тяжелая. Между собой мы договорились так: если даже есть хотя бы один шанс из ста, что нас допустят к отбору на Игры в Париже, то мы будем работать. Оценить шансы я не могу, но меня радует, что даже в ситуации полной неопределенности игроки заряжены и готовы ждать. К сожалению, как команда мы абсолютно точно сделаем шаг назад за время простоя. Однако я не могу сказать, как бы мы сейчас выглядели на международной арене — это то же самое, что рассуждать, вкусный ли торт на картинке», — приводит слова Бодниевой ТАСС.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.