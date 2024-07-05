Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 15:55

Украинская гандболистка показала, как проходит ее отпуск в компании россиянок Вяхиревой и Кузнецовой

Алина Савинова
Telegram Дзен

Украинская гандболистка Виктория Борщенко в своих соцсетях опубликовала фото с отпуска, который она проводит с россиянками Анной Вяхиревой и Полиной Кузнецовой.

На одном из кадров видно, что спортсменки вместе участвуют в карточной игре за столом.

Ранее гандболистки вместе выступали за «Ростов-Дон», однако в 2022 году Борщенко уехала в Европу, где подписала контракт с португальской «Бенфикой».

Вяхирева на данный момент играет за норвежский «Кристиансанд», а Кузнецова по-прежнему представляет «Ростов-Дон».

Гандбол
Анна Вяхирева
Полина Кузнецова
2
Читайте также
В сборной Германии отказались от встреч с женами и подругами вне стадионов Евро
Соболев опубликовал фото с видом на Санкт-Петербург
Арестованный после нападений в Дагестане экс-глава района Омаров вышел на свободу
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Ле Пен ответила Мбаппе на призывы голосовать за Макрона
Смять санкции: в ЕС ищут пути сотрудничества с Россией
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Надежда Муравьева: «Работа в ЦСКА — большая ответственность и высокое напряжение