Украинская гандболистка показала, как проходит ее отпуск в компании россиянок Вяхиревой и Кузнецовой

Украинская гандболистка Виктория Борщенко в своих соцсетях опубликовала фото с отпуска, который она проводит с россиянками Анной Вяхиревой и Полиной Кузнецовой.

На одном из кадров видно, что спортсменки вместе участвуют в карточной игре за столом.

Ранее гандболистки вместе выступали за «Ростов-Дон», однако в 2022 году Борщенко уехала в Европу, где подписала контракт с португальской «Бенфикой».

Вяхирева на данный момент играет за норвежский «Кристиансанд», а Кузнецова по-прежнему представляет «Ростов-Дон».