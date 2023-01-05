Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 18:25

В ФГР рассчитывают на участие мужской гандбольной сборной в турнире за рубежом

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор ФГР Лев Воронин надеется, что мужская национальная сборная сможет выступить на зарубежном товарищеском турнире с участием арабских и азиатских стран.

«Мы со стороны федерации пытаемся найти и для ребят, и для девчонок тренировочные международные игры. В марте нас ждет женский турнир с участием четырех команд. Что касается мужской сборной, на сегодняшний день мы контактируем с несколькими федерациями — надеемся, что получим приглашение поучаствовать в каком-то турнире не на территории России. Нам бы этого хотелось. Что касается соперников, это Азия и арабский мир — там команды достаточно высокого уровня, постоянные участники всех Олимпиад. Нам было бы интересно посостязаться с ними», — приводит слова Воронина ТАСС.

7 марта 2022 года Международная федерация гандбола по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила российскую и белорусскую сборные от участия в турнирах под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/16745561
Гандбол
Сборная России по гандболу
Лев Воронин
МОК
1
Читайте также
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Путин позвонил мальчику Давиду, чью открытку снял с «Елки желаний»
В ФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Челябинской области
Авиация РФ нанесла удар по позициям ВСУ на сватовском направлении
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гендиректор Федерации гандбола России — о первом матче сборной в 2023 году: «Начать с победы — это здорово»
Джикия заявил, что не поддерживает связи с Кралом и Ларссоном: «Они взяли и уехали»
Кожевников — о МЧМ-2023: «Пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно»
Джикия о Левандовски, поддержавшем отказ Польши играть с Россией: «Есть мнение — оставь его при себе»
Журова — об Australian Open: «Мы все помним, чем закончился недопуск наших спортсменов на Уимблдон»
Джикия назвал причины неудачной игры сборной России в последних товарищеских матчах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гендиректор Федерации гандбола России — о первом матче сборной в 2023 году: «Начать с победы — это здорово»