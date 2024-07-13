Кирдяшева: «У меня не возникнет проблем в общении с украинкой Бурлаченко»

Разыгрывающая румынской команды «Глория Быстрица» Валерия Кирдяшева ответила на вопрос, повлияет ли нынешняя геополитическая ситуация на ее отношения с одноклубницей украинкой Ярославой Бурлаченко, получившей румынское гражданство.

«Думаю, что проблем в общении с Ярославой Бурлаченко у меня не возникнет. Скорее наоборот, надеюсь, что она станет для меня человеком, с которым я смогу общаться на родном языке внутри своей интернациональной команды», — цитирует Кирдяшеву «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне Кирдяшева выступала за «Ростов-Дон». Нынешним летом состоялся ее переход в «Будучность», но у черногорского клуба возникли серьезные финансовые проблемы и агент нашел Кирдяшевой вариант с «Глорией Быстрицей».