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Сегодня, 18:37

Кирдяшева: «У меня не возникнет проблем в общении с украинкой Бурлаченко»

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Разыгрывающая румынской команды «Глория Быстрица» Валерия Кирдяшева ответила на вопрос, повлияет ли нынешняя геополитическая ситуация на ее отношения с одноклубницей украинкой Ярославой Бурлаченко, получившей румынское гражданство.

«Думаю, что проблем в общении с Ярославой Бурлаченко у меня не возникнет. Скорее наоборот, надеюсь, что она станет для меня человеком, с которым я смогу общаться на родном языке внутри своей интернациональной команды», — цитирует Кирдяшеву «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне Кирдяшева выступала за «Ростов-Дон». Нынешним летом состоялся ее переход в «Будучность», но у черногорского клуба возникли серьезные финансовые проблемы и агент нашел Кирдяшевой вариант с «Глорией Быстрицей».

Источник: «Спорт День за Днем»
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